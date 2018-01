Thriller: En jæger, der kender smerten

Film: I Wyomings frosne vildmark finder jægeren Cory Lambert liget af en ung indiansk kvinde. Forslået, voldtaget og død af forfrysninger. Da dødsårsagen ikke kan fastslås som mord, tøver FBI med at sende yderligere ressourcer end en ung, uforberedt, kvindelig agent til området. Mellem linjerne læses det, at sager med etniske amerikanere som ofre systematisk nedprioriteres og ryger nederst i bunken. Uanset om der havde været tale om mord.

Cory har et regnskab at gøre op. Som en erfaren sporfinder i vildmarken øjner han muligheden for at assistere FBI og samtidig konfrontere den sorg og det tab, han aldrig kom sig over. Han har nemlig selv mistet en datter under lignende omstændigheder og håber i jagten på det menneskelige rovdyr, der står bag ugerningen, at nå en slags forløsning. Spørgsmålet er bare, om Cory med sit ubærlige tab bliver sårbar, eller om smerten gør ham til en mere effektiv jæger.

Taylor Sheridans genrepotpourri "Wind River" er en mangestrenget, moderne samfundskritisk spændingsfilm funderet i westerngenrens mytiske landskab af øde vidder, ensomme mænd, forfølgelser og maskulint ladede opgør. Disse traditionelle genretræk kobles overbevisende på filmskabernes målrettede ønske om at afdække mindre attråværdige sider af det amerikanske samfund.

Det skaber en spændstig dynamik, for "Wind River" er samtidig ikke berøringsangst over for den rene, genrebårne spænding, og det taler absolut i filmens favør, at Sheridan tør vedkende sig fascinationen af skydevåben, adrenalinladede konfrontationer og blodige opgør med masser af krudt og kugler. Resultatet er en kappe af intensitet og velkendte genretræk, hvor de mere selvransagende toner får mulighed for at sive gennem sprækkerne båret af det socialt orienterede dramas kritiske observans.