Test af tonic: Den naturlige fra Fever-Tree slår Schweppes og de dyre konkurrenter

Hjemmelavet tonic

Hjemmelavet tonic: Let rosaorange farve, krydret næse med sødme og varm tone - nok fra allehånde og stjerneanis. Aromaen går igen i munden, hvor sødmen er fremtrædende (her kan man nok holde igen med opskriftens 750 gram sukker). Citrus og citrongræs dominerer frugten med et asiatisk touch, som giver et appetitligt præg af sodavand for voksne. Bitterheden er behersket trods halvanden spiseskefuld kinabark. Stjerner? Her er madredaktøren inhabil.