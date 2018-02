Telefonkæde skal sikre michelin-stjerner til Fyn

Gastronomi: Michelin-stjernerne falder over dansk gastronomi på Københavns Rådhus i morgen eftermiddag. Køkkenchefer og kokke har det seneste år slidt for at få inspektørernes opmærksomhed i form af en bib gourmand eller en stjerne.

Også i kulissen arbejder branchen for hotel- og turisme på at nå i guidens søgelys. Køkkencheferne fra de bedste restauranter på Fyn mødtes i efteråret hos John Kofod Pedersen på Sortebro Kro i Den Fynske Landsby for at få den opmærksomhed fra Guide Michelin, som restauranterne i Aarhus, Henne og Fredericia har fået ved uddelingerne de seneste år. I år er køkkencheferne fra The Balcony i Odense inviteret med til uddelingen, og det er et godt tegn.

- Stjernerne bliver drysset med løs hånd i København, og vi har på Fyn niveau til at måle os med nogle af de restauranter, selv om vi ikke har restauranter som Noma og Geranium. Med en invitation til The Balcony kan Fyn vente at blive nævnt i guiden, vurderer John Kofod Pedersen.