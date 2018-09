Teateranmeldelse: Peer Gynt i livets smeltedigel

Der er skåret kraftigt i handlingen, og de rimede vers er næsten væk i Folketeatrets opsætning af Henrik Ibsens klassiker. Men historien om et menneskes kamp for at blive sig selv er usvækket.

Jeg har en god ven, der som opløben knægt på 17 år - siddende med en øl i den ene hånd og en cigaret i den anden - veltilfreds udbrød: "Jeg har masser af selvtillid - og ikke en skid at have den i". Den replik kunne Henrik Ibsen med en let omskrivning have lagt i munden på Peer Gynt, for bondedrengen, der udnytter og forfører folk, drager ud i verden, udfordrer overmagten, rækker efter magtens tinde og trodser Gud, har selvtillid som en ødeland og selverkendelse som en gnier. Jeg har set "Peer Gynt" en del gange, og helt ærligt har hovedpersonen ofte virket som en irriterende, selvglad og storskrydende fyr. Det indtryk fik jeg revideret, da Odense Teater for fem år siden lod tre skuespillere dele rollen og dermed gøre figuren alderssvarende fra drenget brushoved over beregnende verdensmand til desillusioneret ældre herre.

Den unge Peer Gynt (Cyron Melville) i nærkontakt med Dovregubbens datter (Mads Knarreborg). Foto: Thomas Petri

Vovemod og overmod I Folketeatrets version spiller Cyron Melville og Preben Kristensen drengen fra fjeldet, der fantaserer sig til et bedre og mere flamboyant liv, end det skæbnen har tiltænkt ham. Peer vokser op med en kærlig, beskyttende og fabulerende mor, som forstår at digte eventyr ind i en lille forhutlet drengs barske hverdag. Vovemod, overmod og fantasteri bliver Peers følgesvende, men også hans værn mod verden. En verden han befolker med trailerpark-udskud, heavy metal-trolde, designer-våbenhandlere, old school-ørkensheiker og mavedanserinder. Det forunderlige ved Henrik Ibsens skuespil er, at man ikke aner, hvad der er virkelighed, og hvad der er utæmmet fantasi.

Drømmespil At instruktøren Moqi Simon Trolin behersker drømmespillets magi, viste han med sin poetiske og medrivende iscenesættelse af "Peter Pan", der turnerede landet rundt sidste år. "Peer Gynt" går han lige så uimponeret i lag med. Der er skåret i hvert fald en time af handlingen, kun få af de rimede vers er med, og Edvard Griegs udødelige "Peer Gynt"-suite er helt væk. Nogle vil finde Moqi Simon Trolin tilgang for rabiat, hans beskæring for hårdhændet og hans vinkling for ufølsom. Jeg synes, de nye greb klæder Ibsen og Gynt.

Solveigs sang Så bærer jeg over med, at scenografien er til den skrabede side, og at det bliver lidt trættende, at Peer, uanset om han løber efter piger, flygter fra sine slagsbrødre eller stikker af hjemmefra, partout lige skal runde løbebåndet midt på scenen. Griegs musik er erstattet af akustiske og præparerede instrumenter, electronica, præindspillede musik- og lydeffekter og sang. Som kontrast til lydfladerne fungerer de ømt forvrængede fragmenter af Griegs vemodige "Solveigs sang" perfekt. Desværre sad jeg så langt ude i siden af salen, at jeg ikke kunne se, at Jullie Hjetland var på scenen. Så jeg gik glip af nerven og nærværet, der er hendes varemærke.