43-årige Palle Hjorth er én af landets mest eftertragtede tangenttroldmænd med fast plads i turbussen hos Poul Krebs, Peter Sommer og The Sandmen. Lørdag 2. februar har han chancen for at vinde titlen "Årets musiker" for anden gang til Steppeulv-prisen. Avisen Danmark er rejst med tilbage til en vinterdag for 28 år siden, da Palle Hjorth blev forblændet af hammondorglets unikke lyd.