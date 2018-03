Tafdrup skildrer det forunderlige liv: Digte fra hjertet formet i hjernen

Bøger: Det store digt fødes i hjertet. Men det skal formuleres i hjernen. Pia Tafdrup har den herlige egenskab, at hun mestrer denne proces. At føde det store digt, at føle det frem, og dernæst at formulere det, så det rammer alle vi andre.

At sidde med hendes nye digtsamling i hånden er en gave.

Pia Tafdrup er en af vor tids suverænt største danske digtere, bl.a. fordi hun er en af de mest vedkommende. Hun har den store kunstners evne til at gå rundt i virkeligheden og se med en kunstners øjne - alle begivenheder i dagligdagen, hverdagstingene, selvfølgelighederne - og så skabe digte og ordbilleder, der rækker ud og tager fat i andre.

"Synes af lys", som den nye digtsamling hedder, er én lang række af eksempler på netop det.

Eksempel: Pia Tafdrup skriver et digt med titlen "Natkjolen". Og fortæller om det indtryk, om den oplevelse hun får, den dag hun som moden kvinder oplever, at hendes mor viser hende den natkjole, moderen vil begraves i.

"Selv om du er i live, mor/ står ved siden af mig/ for at vise mig netop den natkjole/ der mest af alt ligner en brudekjole/under den gennemsigtige plastik".

Et billede tegnet med ord. En mor, en datter. To mennesker der er dele af hinanden. Men befinder sig to forskellige steder i livets rum. Den ene står i stuen, den anden er på vej mod bagdøren... Man bliver pludselig opmærksom på, at også forældre kun er til låns.

Tafdrup skriver:

" Jeg skal forestille mig/dig livløs/i denne natkjole, se mit liv/uden dig/men det kan jeg ikke endnu......"