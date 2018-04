Storværk på 576 sider: Nu er det de jyske herregårdes tur

Ikke for ingenting kalder forlaget Gyldendal Niels Peter Stilling for "vel nok landets førende ekspert i herregårdenes historie", for de store bøger rummer en imponerende viden og research.

Landet syd derfor - Sønderjylland - regner han i denne sammenhæng for Nordslesvig, og gårdene her og i det øvrige Slesvig-Holstein får plads i det femte bind, der skal afslutte serien, hvis første tre bind dækker Sjælland, Fyn og Skåne.

Værket er blevet til ud fra grundtanken om, at hver generation har behov for nytænkning af historien - med respekt for vore forgængeres indsats.

1600-tallets krige betød nedgang, men gode tider med genopbygning og fornemme bygherrer fulgte frem til det sene 1700-tal med landboreformerne og de tidlige 1800-tals landbrugskrise. Herregårdene fik dog en sidste storhedstid i slutningen af 1800-tallet, indtil lensafløsningsloven i 1919 gjorde op med fortidens privilegier; nu måtte adelen klare sig på det frie markeds præmisser. "Fallitter fulgte, men langt de fleste formåede at komme igennem kriseårene," konstaterer Niels Peter Stilling, inden han gør status over i dag, hvor herregårdene ikke kun holdes i gang ved landbrugs- og skovdrift, men nu også bruges som hoteller, museer m.v.

Begrænsningens kunst

I gennemgangen af de enkelte gårde er arkitekturen afsættet.

Så forfatteren lægger ud med middelalderen, derefter renæssancen, jysk bindingsværk, barok og rokoko, klassicisme og empire frem til det sene 1800-tals historicisme, der tog fortidens mange udtryk til sig og blandede dem flittigt.

For hver enkelt gård får vi historien om byggeri og ejere, om op- og nedture, om samlere og spredere op til nutiden og den aktuelle situation. Punktum sættes med de vigtigste årstal for "Bygning og gods" samt en liste over ejere.

Alt sammen smukt illustreret med først og fremmest Niels Peter Stillings egne fotos - og stort set kun udefra. For som sagt: arkitekturen er hovedsigtet - og ikke at stille nysgerrigheden hos dem, der gerne vil kigge indenfor i de adelige boliger.

Bogens sidste sider rummer bl.a. en liste over de herregårde, der ikke blev plads til i bogen. 176 styk drejer det sig om. Oversigten fortæller i skemaform kort om anlæg, hovedbygning, anvendelse og nuværende ejere. Mange af gårdene lyder bestemt til at være et nærmere bekendtskab værd, men "værkets fysiske rammer" har sat sine grænser, skriver Niels Peter Stilling og lægger ikke skjul på, at "begrænsningens kunst er ofte blevet sat på smertefulde prøver".