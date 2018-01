Stort interview med musical-aktuel Kasper Holten: Farvel til skyklapperne

Interview

Kasper Holten har i størstedelen af sit voksenliv befundet sig i den absolutte superliga af den internationale operascene, men nu har han lagt chefansvaret fra sig af hensyn til sig selv og familien og glæder sig til at brede porteføljen ud. Netop nu er han aktuel med musicalen "The Book of Mormon", der uddeler både kærlige og knivskarpe satiresvirp - også til Kasper Holten selv.

- Det er et fantastisk stykke, fordi det lykkes med to ting på én gang. Det er satire, der skyder i alle retninger. Den tager pis på alt - og mest af alt det selvhøjtidelige, men samtidig skaber den mennesker, vi holder af og holder med. Den er også en lang parodi på musical-genren, men samtidig lykkes den med at være netop en musical. Kort sagt kan man vel sige, at skaberne formår både at holde tingene ud i strakt arm og omfavne det. Det er sylespidst og kærligt på samme tid, siger han om den musical, som han har arbejdet med de seneste måneder, og som kan ses på Det Ny Teater fra den 25. januar.

Men i USA, England og Sverige, der ellers nok til tider læner sig op ad noget bornert, er musicalen blevet en kæmpe succes, og Kasper Holten har for længst erstattet skepsis med begejstring for fortællingen om de to unge mormoner, der bliver sendt til Uganda, hvor det hidtil har knebet gevaldigt med at omvende de lokale.

Musicalen, der er skabt af ophavsmændene til animationsserien "South Park", er nemlig rendyrket satire af den knivskarpe, morsomme, grænseoverskridende og moderne slags, hvor der bliver gjort tykt grin med alt og alle. Blandt andet med religion og afrikanere for nu bare at nævne noget af det, der i andre sammenhænge bliver behandlet med en vis varsomhed, og at sætte det op på en scene og pege af fingre af det føltes umiddelbart sprængfarligt.

Musical: "Nå, det siger de alligevel?". Sådan tænkte Kasper Holten mere end én gang, da han første gang læste manuskriptet til musicalen "The Book of Mormon".

Født 29. marts 1973 og er søn af cand.polit. Henning Holten og tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe.Efter endt studentereksamen med skyhøje karakterer begyndte han at studere litteraturvidenskab på universitet, men blev aldrig færdig, da teaterverdenen og i særdeleshed operaen trak. I 1996 blev han leder af Aarhus sommeropera, og fire år senere tiltrådte han stillingen som operachef ved Det Kongelige Teater. I 2011 rykkede han til England for at blive chef for Royal Opera House i Covent Garden i London. Han har gennem årene opsat flere end 50 operaer, skuespil og musicals herhjemme og i udlandet, har instrueret en enkelt film og modtaget flere priser. Bor på Østerbro i København med sin kæreste og parrets to børn.

Den befriende pegefinger

Denne morgen har vintermørket knapt nok sluppet sit tag i et diset og koldt København, da Kasper Holten træder ind i teatrets kongesuite med en kaffe-to-go i hånden og en vibrerende energi, der tilsyneladende ikke lader sig slå ud af tidspunktet. Dagen er i virkeligheden også startet flere timer forinden, fortæller han, sådan som dage har for vane at gøre, når der er små børn i huset.

Men man fornemmer, at det ikke kun er døtrene på to og fem år, der har givet ham en energisk kickstart. Der er nemlig i det hele taget ikke meget tilbagelænet over manden, der i marts sidste år stoppede som operachef for et af verdens mest anerkendte operahuse, Royal Opera House i Covent Garden i London, for at vende hjem til Danmark, så børnene kunne komme i dansk skole.

Tværtimod er det, som om han formår at bevæge sig gennem livet i et tempo, der er en del højere end gennemsnittets, og selv talestrømmen er som en brusende flod. Ikke underligt, at en sindig nordjyde efter et foredrag med Kasper Holten for noget tid siden bagefter kom op til ham og konstaterede, at Kasper Holten på en time havde sagt mere, end han selv normalt sagde på en uge.

Også denne morgen formår han på kort tid ubesværet at ridse musicalens historie op for så at sætte ord på det særlige ved denne form for satire, inden han dvæler ved det befriende i at grine af os selv og af den religion, som vi til tider tager lidt for alvorligt.

- Og jeg taler ikke om folks private tro. Den kan være smuk og fin. Jeg taler om den institutionaliserede religion med rigide regler på andres vegne. Der er noget befriende i at pege på det absurde i at påstå, at man har fundet en sandhed, der gælder for alle.