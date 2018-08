Stort interview: Ny Pape-roman tager udgangspunkt i tragedie på Amager

Lige inden jeg ankommer, har webbutikken Saxo været forbi for at fortælle, at han bliver månedens forfatter med sin nye roman "Guds bedste børn". Forlaget trykker et førsteoplag på 10.000 eksemplarer. Man regner med forfatteren. Han er ikke længere en kunstner på vej mod succes. Han er succes.

Denne brandvarme julidag mødes vi igen på københavnerøen, men nu har Morten Pape fået eget kontor. To lyse rum hvor han sidder og skriver seks timer om dagen. Sammen med kæresten har han også fået lejlighed på Bryggen (det pæne Amager), og for nylig blev han tilknyttet et bookingbureau, der styrer alle hans foredragsaftaler.

Sidst jeg så Morten Pape, var i 2015. Dengang boede han på en sofa hos sin bedstemor. Hans debutroman, "Planen" var lige udkommet, og vi gik rundt blandt de trøstesløse højhuse i Urbanplanen på Amager for at se nærmere på de steder, hans barske fortælling foregår.

Det særlige for mig var, at en af de unge danskere, som senere endte med at blive kendt skyldig i medvirken til drab, var én, jeg havde haft en livslang relation til. Han var vokset i blokken lige over for mig. Han var min lillebrors gode ven, og på et tidspunkt var min far kæreste med hans mor, så han var faktisk min stedbror en overgang.

Født 1986. Er vokset op i ghettoen, Urbanplanen på Amager. Debuterede i 2015 med den selvbiografiske roman "Planen", som han fik BogForums Debutantpris for. Uddannet bachelor i film- og medievidenskab. Har gået på manuskriptlinjen på den alternative filmskole, Super16. Arbejder som tekstforfatter og idéudvikler for tv. Var episodeforfatter på DR's tv-serie "Liberty" baseret på Jakob Ejersbos roman af samme navn.

Based on a true story

Morten Papes nye roman forgår igen i 2300 København S. Denne gang i Holmbladsgadekvarteret, hvor et ungt etnisk avisbud får smadret kraniet med en kølle, da to unge danskere beslutter sig for, at han "glor for meget". Fortællingen følger nu offerets ven, Jamil og de to bødler, Simon og Mickey.

Historiens udspring er ægte, for en lignende begivenhed fandt faktisk sted i 2008.

- Jeg tror, at det blev kendt som "kølledrabet" på Amager' dengang, og det skabte virkelig overskrifter, fordi det var så afstumpet og umotiveret, forklarer forfatteren og fortsætter:

Morten Pape fortæller, at han selv var flyttet væk fra Urbanplanen i 2008 for at begynde på universitetet, mens mange af vennerne fra blokken samtidig endte på den gale side af loven:

- Hver gang min daværende kærestes venner var i nyhederne, var det fordi de sang i Pigekoret. Hver gang mine gamle venner var på tv, var det fordi, de brændte bygninger ned eller var med i skudepisoder.