Stor hæder til Fredericia Teater - prestigepriser til både chef og talent

Teaterchef for Fredericia Teater Søren Møller og teatrets anmelderroste Diluckshan Jeyratnam modtog søndag fornemme priser fra Lauritzen Fonden. Søren Møller for at have løftet Fredericia Teater og den danske musicalscene op i internationalt format.

Fredericia: Selv om Fredericia Teater ikke syner blandt landets største, så rager det op, så det er svært at undgå at få øje på det. Det gælder også for juryen, der uddeler Lauritzen-Fondens priser til de ypperste i dansk scene og filmkunst. I år blev hele to priser adresseret Fredericia Teater. Søren Møller modtog søndag den fornemme backstage-pris på 50.000 kroner for sin indsats for at løfte Fredericia Teater og den danske musicalscene op på internationalt format, mens unge Diluckshan Jeyratnam modtog prisen for årets mandlige talent indenfor teater, film og tv.

- Jeg er dybt taknemmelig for det skulderklap. Det er skønt, når der en jury med medlemmer, som jeg har stor respekt for, ud af det blå beslutter, at jeg skal have den pris. Det er ikke en man kan søge eller indstilles til, så det betyder virkelig noget, siger Søren Møller til Fredericia Dagblad.

Han drog søndag til København for at modtage prisen på Folketeatrets scene. I begrundelsen for prisen roste priskomiteen Søren Møller for at have gjort Fredericia Teater til et brand, som står for kvalitet.

- Teaterchef Søren Møller har slået sit navn fast. Han producerer kvalitetsforestillinger folk vil se. Han slår rekorder. Fredericia Teater er med Søren ved roret blevet et brand som står for kvalitet. Dansk musikteater er nu på toppen og har internationalt format, lyder det bl.a. i begrundelsen.

Senest har Fredericia Teater sat ny rekord med 200.000 solgte billetter til Seebach the Musical, og netop nu stormer billetsalget afsted til teatrets fjerde store Disney-musical Tarzan på teatret i Fæstningsbyen og senere i Aarhus og København.