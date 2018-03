Spionthriller: En gedigen stinker

Anmeldelse: Det er, da stortalentet Charlotte Rampling gør sin entre som sadistisk, lesbisk boss for skolen, der uddanner de "røde spurve", iført koksgrå habitjakke, læglang nederdel og tunge, sorte ridestøvler, mens hun smælder med spanskrør, gramser på pigerne for at kortlægge deres erogene zoner eller tvinger eleverne til at udføre de sygeste sexhandlinger, at tvivlen for alvor melder sig: Ser vi i virkeligheden en hylekomisk parodi på en klassisk russisk/amerikansk spionthriller?

Forud er nemlig også gået en frygtelig masse pinligt-morsomt i "Red Sparrow": Alle de store engelske og amerikanske stjerner: Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Ciarán Hinds og først og fremmest Jennifer Lawrence er nemlig udstyret med en fantastisk, rullende russisk accent. Skulle det virkelig virke mere troværdigt på publikum, at engelsktalende skuespillere stadig taler engelsk, blot med en skør accent, når de spiller "ægte russere"? Men man må sige, at replikkerne er i nøje overensstemmelse med accenten: Hvad med: "Ethvert menneske er et puslespil af behov", som luder-spionerne skal huske på, så de kan gennemskue deres ofre, eller: "Dit behov er, at der ikke bliver grinet ad din mikroskopiske pik", som en udlært "spurv" kan slynge i hovedet på den grimme mand, i hvis bukser hun har begravet sin udforskende hånd.