Søltoft sejrede på Magasinet: Perfekt premiere for komisk krøltop

Ruben Søltoft har kaldt Magasinet et mytisk sted for stand-uppere. Onsdag aften ærede han stedet med en mageløs munter premiere på showet "Ting fra min mund".

Stand-up er en relativ nem genre at anmelde, hvis man bruger antallet af grin som målestok. I den sammenhæng konstaterer jeg allerede efter få minutter i selskab med den charmerende, tilpas gakkede og herligt krøllede Ruben Søltoft, at hans humor er helt på bølgelængde med min. Den himmerlandske komiker slår tidligt i showet fast, at humor er subjektivt. Heldigvis for ham er Magasinet fyldt med subjekter, der lige som jeg labber hans sjofelheder og akavede anekdoter i sig. Naturligvis er der pyntet på historierne, men generelt får man det indtryk, at Ruben Søltoft sætter sig selv på spil. Han tør berette om pinlige ting, han har sagt og gjort, hvilket gør det endnu nemmere at synes om ham. Showets røde tråd er et par afsluttede forhold og nogle af de optrin, som var med til at ende dem. Det kan ikke just kaldes en revolution inden for stand-up, men Ruben Søltofts fortælletekniske formåen og sans for obskure detaljer betyder, at man ikke føles sig hensat til et komisk deja-vu. Jeg har retfærdigvis ikke set hans forrige show, "Mit hoved", så der kan være overlap, jeg ikke bemærker.

Ruben Søltoft havde Magasinet-publikummet i sin hule hånd til premieren på sit nye show "Ting fra min mund". Foto: Louis Bülov Bertelsen

11-årig tog fusen på Ruben Jeg sidder nogenlunde midt i salen og lægger efter en halv time mærke til, at en mor forsøger at holde sin søn for ørerne, når Søltoft eksempelvis fortæller om, at han har smagt på sin eget sæd. Og overvejer at fryse det ned i en isterningebakke, som han alligevel ikke bruger. Det viser sig senere, at det ikke er en mor, men en storesøster. Og at drengen kun er 11 år. Da det går op for Ruben Søltoft - og resten af salen - bliver de ekstravagant sjofle jokes endnu morsommere. Fordi alle ved, at den 11-årige knægt kommer til at spørge sine forældre om mange interessante ting de kommende dage. Hvad er forhudsforsnævring? Hvordan giver man finger? Hvad er en sprøjteorgasme? Ruben Søltoft bliver helt paf og er åbenlyst nødt til at improvisere. - Du er simpelthen 11 år! Jeg troede ellers, jeg havde sat aldersgrænsen til 15 år ... Du er jo ikke engang dej endnu, konstaterer Ruben Søltoft med reference til en tidligere joke om ubagte, gymnasiepiger som vil erobre ham på diskoteker. Hele Magasinet ligger ned med latterkrampe.

