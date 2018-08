1 Lakrids krydrer valnødderne)

Snaps med valnød og lakrids Det skal du bruge: Et literglas med skruelåg, 6-8 grønne valnødder, en flaske vodka, evt. en tsk. lakridspulver Sådan gør du: Halver 6-8 grønne valnødder, put dem i et literglas og hæld en flaske vodka over. Essensen skal trække i fire måneder, ryst glasset et par gange om måneden for at få ilt til. Tag nødderne op og lad essensen samle bundfald, filtrer og lad essensen lagre et år, inden den fortyndes i forholdet 1:10. Den færdige valnøddesnaps skal hvile i to uger, og herefter kan man tilsætte lakridspulver, hvis man ønsker en let krydret snaps.

Opskriften er fra Carsten Kyster og Niels Stærups bog "Kryddersnapse og hvad dertil hører". Andre opskrifter er mere enkle, og nogle foreslår at tilsætte sukker, hvis man vil have en likørsagtig snaps - test selv ...