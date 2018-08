Smukfest nummer 39 i bøgeskoven: Lune Larsen og slatne Spears

5. Logistik og sikkerhed

Flere busser blev taget ud af drift af politiet, og det kom til at give gener for tusindvis af gæster på Smukfest, der er afhængige af shuttlebusser for at kunne komme frem og tilbage mellem campingområderne og festivalpladsen.

Det var ikke til at forudse for Smukfest, der gjorde det eneste rigtige ved at hyre endnu et selskab til opgaven.

Inde på festivalpladsen fungerede logistikken upåklageligt, og der blev reageret hurtigt fra festivalens side, når for eksempel området ved Stjernescenen var ved at blive for trangt.

Det skete blandt andet under koncerten med Thomas Helmig fredag aften, der trak 22.000 gæster. Her blev nogle af "indfaldsvejene" til sceneområdet afspærret for at undgå det kaos, der for nogle år siden prægede den del af festivalpladsen.

Det kan være svært at bygge festival, som er sikret til både hedebølge og storm, men det må ikke kunne ske, at en indgangsportal kan vælte, som den gjorde på Kærligheden, hvor to vagter måtte på sygehuset, den ene med brud på bækkenet.