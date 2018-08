Slutspurt efter de grønne valnødder

Til gengæld er det efter en lang og tør sommer ved at være sidste udkald for at sikre sig en håndfuld valnødder til årets kryddersnaps, for med varmen er skallen inde under frugtkødet begyndt at hærde - faktisk kan snapsen allerede nu få en lidt skarpere smag end ellers - så vi taler om slutspurten på jagt efter valnødder til snaps. Men blot en stor håndfuld umodne nødder sikrer smag til en essens, når de kommer i godt selskab med en flaske Brøndum eller endnu bedre en billig flaske vodka fra det lokale supermarked, som er mere neutral i smagen end en krydret snaps.

Valnødder: De er ovale og stærkt eftertragtede. Men først når den grønne farve er skiftet til det brunlige med sorte pletter, og de falder mod jorden. Valnøddetræerne i parken nær madredaktørens hjem får om få uger besøg fra morgen til aften af midaldrende mænd og kvinder, som trækker søgende rundt under kronerne med blikket skiftevis vendt mod de grønne grene og jorden i buskadset. Konkurrencen om at sikre sig friske nødder er stor, men i begyndelsen af august kan snapseentusiasten have dem for sig selv.

De overskårne nødder er et smukt syn i den klare væske, hvor farven changerer fra det grønlige til det sorte over tid. Herefter skal essensen nemlig fortyndes til den endelige valnøddesnaps, som af mange entusiaster bliver betragtet som kongen af kryddersnaps. Om forholdet er 1 til 10 eller 1 til 6 afhænger af opskriften, den enkelte essens og ejerens præferencer, men et godt råd er at smage sig frem som i ethvert andet tilfælde, når det handler om mad og drikkevarer.

Den største fare ved hjemmelavet snaps - i hvert fald for denne skribent - er, at man glemmer sin essens, og sidste uges produktion af valnøddesnaps blev en oplagt lejlighed til at granske de glas med essens på valnødder og marehalm, som siden sommeren 2014 har levet et stille liv på en hylde over fryseren i kælderen. Jo, valnøddeessensen blev vendt jævnligt over de første måneder, men herefter glemt - akkurat som essensen med de lange strå fra klitrækken i Fjand.

Slåen og enebær

Marehalm smager ikke af så meget, så her betyder fire års lagring mindre i forhold til en kraftigere smagsgiver som valnødder, så eksperimentet er som at finde en hengemt flaske bordeaux fra halvfemserne. Heldigvis er kryddersnaps et godt terræn for eksperimenter, og fire år er kun et blink med øjet for en valnøddesnaps under udvikling, hvis man skal tro snapseeksperten Niels Stærup, som giver tips på disse sider.

Et andet godt tip er i øvrigt at køre i Ikea efter patentglas med tæt gummipakning, når man skal sikre sig opbevaring af essenser fra efterårets urter, bær og frugter, for kryddersnaps kan man lave på alt fra de grønne egeknopper til slåen, havtorn og enebær. Og produktion af snaps har det med at udvikle sig ...