Slap af, Dannebrog tilhører os alle

AARHUS: I år fylder danskernes flag Dannebrog 800 år. Det bliver markeret mange steder, størst i København på Valdemarsdag 15. juni.

Men allerede nu og til og med 11. august kan historien om Dannebrog opleves på Dansk Plakatmuseum, der ligger i Den Gamle By i Aarhus og har godt 20.000 plakater af alle slags. Her har lederen, ph.d. Elsebeth Aasted Schanz, skabt udstillingen "Folkets flag" med 130 af museets plakater, naturligvis alle med Dannebrog som motiv.

- I forberedelserne overraskede det mig, hvad jeg mødte, når jeg nævnte Dannebrog for folk. Der blev tavshed, og nogle rynkede på næsen. Andre spurgte, om ikke Dansk Folkeparti havde taget patent på flaget, og andre igen sagde med foragt, at det faldt jo ned under et blodigt slag. Der var mange modsatrettede holdninger, og mange har været bange for at blive betragtet som ikke politisk korrekte ved at bruge flaget. Det kan være de samme, som sætter flag på bordet eller maler sig rød-hvide i ansigtet. Nogle har lidt berøringsangst. De er bange for at blive for nationale, for danske, siger Elsebeth Aasted Schanz og føjer til:

- Men slap af. Brug flaget. I udelukker ikke nogen. Flaget betyder meget for vores identitet. Dannebrog bliver brugt så meget, at det tilhører ingen og dermed os alle. Sproget og flaget er det mest danske, vi har, og landets indbyggere kan bruge det så forskelligt, de vil.