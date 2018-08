for de fleste er radio blot et medie, der danner baggrund for dagens gøremål, men det er podcasts ved at ændre på. For lytterne giver det mulighed for at finde lige det, der interesserer dem, men der er også en risiko for, at vi hver især lukker os inde i hver sin lydboble.

Lydunivers: For nogle år siden blev journalist Anders Olling så træt af at lave nyheder, at han sagde sit job op.

Han var træt af at lave aktuelle historier, der tit var glemt dagen efter, og da han havde lyst til at fortælle en anden type historier, tog han konsekvensen og blev freelancer.

Nærmest som et amatørband, der spiller i en garage og håber på at få et hit, slog han sig sammen med historikeren Hans Erik Havsteen og gik i gang for sig selv. De to besluttede sig for, at de ville fortælle Danmarks historie gennem de mange konger - og de to regerende dronninger - vi har haft siden Gorm den Gamle. Det skulle ske i en form for radioshow, hvor de to værter i hvert afsnit ville gå i kødet på én monark - der var bare ét problem:

Ingen radiostationer i Danmark kunne takke ja til en idé, der for det første ikke passede ind i sendefladerne, for det andet ikke nødvendigvis ville få lige lange afsnit og for det tredje nok ville lyde lettere støvet i manges ører.

- Det var nærmest et brud på et tabu, for kongerækken er så udskældt. Den er blevet et symbol på både den sorte skole og lummer nationalisme, men jeg vidste, at den indeholder et væld af gode fortællinger, siger Anders Olling.

Resultatet blev en podcast, der - logisk nok - fik navnet "Kongerækken" og udkom en gang om ugen på nettet, hvor lytterne selv downloadede afsnittene og lyttede til dem på deres computer eller mobiltelefon. I starten var der lidt stille, men efter en omtale i dagbladet Politiken nåede Anders Olling og Hans Erik Havsteen op på flere tusind afspilninger om dagen.