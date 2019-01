- At den er kommet herover har faktisk givet større interesse. Lørdag har vi et lukket arrangement for detektorfolket, og det er udsolgt hurtigere end nogensinde. Vi havde i 2018 det bedste forår, når det gælder besøgstal i Kongernes Jelling. Det tilskriver vi, at vi havde danefæudstillingen, siger formidlingsansvarlig Morten Teilmann-Jørgensen.

Det kan man se, når Kongernes Jelling søndag 27. januar åbner for årets udstilling af de fund, man kalder danefæ. Ombygninger på Nationalmuseet i København betyder, at udstillingen for andet år er henlagt til afdelingen i Jelling. Før 2018 har udstillingen altid været vist i København og kun der.

Erfaringen er, at de to ting ofte følges ad.

Det er ikke alt ved detektorskrot, der er noget skidt.En lidt overset side af detektorførernes jagt på oldtidsminder er deres miljøindsats. Det er gjort op, at 29 detektorførere sidste år samlede 2,5 ton metalskrot ind, heraf 180 kilo bly. Det er alt fra øldåser over sølvpapir og kapsler til "bondejern". Udtrykket dækker over hestesko, søm, beslag og maskindele. Skrotkongen sidste år var Torben Ambrosen, der samlede 44,9 kilo skrot på Bornholm. Der er 4-5000 detektorejere i Danmark. Under 1000 tilhører den hårde kerne af dygtige detektorejere. Mange detektorer har været gaver, inspireret af tv-serier fra arkæologiens verden.

- Landbrugsdrift med nye og større maskiner betyder, at der pløjes dybere i kulturlagene. Samtidig bliver der flere og dygtigere detektorfolk med bedre apparater, der finder mere, forklarer museumsinspektør ved Nationalmuseet Peter Vang Petersen, mens han sammen med to konservatorer arbejder med at gøre udstillingen klar til åbningen.

Et af perlefundene på danefæudstillingen er en fingerring fra cirka 1600 med syv diamanter, fundet ved Kærstrup på Sydfyn. Her lå en nu forsvundet herregård, og riungen kan have tilhørt en af gårdens ejere, kong Christian den Fjerdes svigermor Ellen Marsvin. Foto: Mette Mørk

Der er også et ansigt fra en figur og et vædderhorn, som man forbinder med Alexander den Store.

Derfor hedder udstillingen "Skat eller skrot" og fortæller blandt andet om den lille legetøjspistol, der dukkede op på samme mark som et sjældent krucifiks, den lille legetøjsjeep, som dukkede op samme sted, som den buttede romerske maske, eller Nokia 3310'eren, der blev gravet op, umiddelbart før et smukt vedhæng af guld dukkede op.

Selv om der sikkert bliver bandet grundigt, når sølvfundet viser sig blot at være sølvpapir, viser erfaringen også, at skidt og skat ofte følges ad.

Metalhits

Nogle af de fund, der vises, fortjener absolut hædrende omtale.

Markant er fundet af en guldmønt ved Gørding i nærheden af Ribe. Arkæolog Morten Søvsø ved Sydvestjyske Museer kaldte fundet fra sensommeren "en sensation". Mønten er fra Spanien, men kendes kun i det ene eksemplar. Ud over sjældenheden er den speciel, fordi dens kristne budskab er skrevet på arabisk. I teksten bruges udtrykket "kirkens imam, den store pave af Rom". Imam er det muslimske ord for præst. Mønten er fra 1180 og præget af kong Alfonso den 8. i kølvandet på, at han havde kriget muslimerne ud af Spanien.

Et andet blandingsprodukt er et relikviekors, som man kunne gemme hellige souvenirs i. Det er i byzantinsk stil med en vedhæftet kugle i den norske urnesstil. Det overraskende er, at det hele er støbt i én omgang. Derfor er fundet nu anset for at være fremstillet i Skandinavien. Fundet er gjort ved Østermarie på Bornholm og er nok lagt i jorden omkring 1150.

En sølvkande, der vejede 1084 gram, blev fundet nær Vrejlev ved Hjørring. Landmanden fandt genstanden under gravearbejde og smed den ind i førerhuset. Først da hans kone nogle dage senere fik kanden under en vandhane, blev man klar over, at det her var noget ud over det sædvanlige. Den er fra cirka 1125 og prydes blandt andet af en trepuklet kamel.