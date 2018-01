Skandalesag gav jægersoldaten helt nye muligheder

Fire ting om Rathsack

1) I unåde hos Jægerkorpset:



Netop på dagen for avisen Danmarks interview med Thomas Rathsack landede han på forsiden af Ekstra Bladet, fordi han og fire andre tidligere jægersoldater er i "bad standing" og har fået "vendt deres billede" på den såkaldte æresgang i korpsets hovedkvarter på Flyvestation Aalborg. Kritikere kalder Rathsack og co. for "reality-jægere".



- Jeg har aftalt dels med mig selv, dels med min samarbejdspartner (Ekstra Bladet, som Rathsack skriver klummer for, red.), at der er sagt, hvad der skal siges, om den sag, men jeg kan godt gentage det, jeg allerede har sagt: Jeg undrer mig bare. Hvorfor ikke omfavne sagen mere progressivt for bl.a. at få dygtige unge mennesker ind i Jægerkorpset, siger Thomas Rathsack, der har kendt til furoren siden forsommeren 2017.



- Generelt vil jeg sig, at forsvaret er delt i to: Ledende generaler er del af konservativ kultur - præget af den kolde krig. Man gik over på den anden side af gaden, når der kom en russer. Den anden del, som jeg tilhører, er mere progressiv og åben - de to konflikter. Det sker nu, og det er sket før.



2) Minerydder:



- Jeg har arbejdet med minerydning i Danish Demining Group. Bl.a. var jeg i Tjetjenien, hvor vi underviste folk i flygtningelejre i minefare. Det var en øjenåbner, en rå kultur. Kaukasere er ikke at spøge med. Det var fattigdom i en grad, man ikke fatter.



- Jeg kørte rundt i Afghanistan under Taliban-styret. Der var ingen kriminalitet - for gjorde man noget, fik man hugget hovedet af. Jeg arbejdede som NGO i landsbyer med en svensk makker. Der var en helvedes masse landminer i jorden og granater på jorden - vores opgave var at fjerne dem.



3) Fotograf i Chile:



- I midten af 1990'erne boede jeg som fotograf i Chile og oplevede, at jeg ikke havde penge til mad. Først solgte jeg mit udstyr for at få råd til noget at spise, siden måtte jeg stjæle mad - som voksen mand.



- Jeg holder meget af at fotografere, og jeg kunne godt tænke mig at lave en fotobog.



4) Sociale medier:



- Jeg kan godt bruge to timer på det om dagen. Jeg svarer på alle henvendelser, dog kan jeg ikke nå at deltage i de efterfølgende kommentarspor.



- Mange, der er i gang med opgaver, skriver til mig. Og det er da rart bl.a. at kunne dele træningsprogrammer med unge, der har lyst til at vide mere om, hvad det kræver at komme i Jægerkorpset.