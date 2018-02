Seriestart: Her i huset har vinylpladerne deres egen fløj

Vinylens historie

Vinylpladernes historie går tilbage til 1920'erne.På dette tidspunkt var markedet domineret af plader i shellak, der skulle spilles på 78 o/m (omdrejninger i minuttet). Pladernes handicap var, at de kun kunne rumme op til fem minutters musik på hver side.



I 1920'erne kom de første plader med længere spilletid, som skulle afspilles ved 33 o/m. Materialet var i begyndelsen shellak, indtil RCA i 1932 introducerede vinyl. I første omgang blev pladerne ikke nogen succes, bl.a. fordi udstyret til at afspille dem var dyrt.



Derfor var 78-pladerne stadig det konventionelle format, da lp'en - en forkortelse for long playing - blev introduceret i 1948.



De nye plader med en diameter på 30 cm (og sjældnere 25 cm) kunne rumme 40-50 minutters musik. De havde fra starten selskab af singler og ep'er - vinylplader med en diameter på 18 cm, som afspilles ved 45 o/m og rummer henholdsvis to og typisk fire numre.



De nye formater skubbede hastigt de gamle lakplader af banen. Singlepladerne udviklede sig til den store sælger i sidste halvdel af 1950'erne, mens lp'en tog over i 1960'erne og startede det, der siden er blevet kaldt "albummets æra".



Vinylpladerne fik i de sene 1970'ere og 1980'ere konkurrence fra først og fremmest kassettebåndene. Salget begyndte dog først for alvor at gå ned, da cd'en kom på markedet sidst i 1980'erne.



Da afsagde mange en dødsdom over vinylpladerne, og det blev for de fleste underbygget, da streaming af musik i 00'erne gjorde sin entré på scenen.



Men musik-publikummet ville det anderledes. I de tidlige 2010'ere begyndte interessen for vinylpladerne at vokse, og siden er det gået mærkbart frem med salget, som i 2016 på verdensplan nåede anslået 80 mio. album og en omsætning på anslået 2,6 milliarder kr.



BBC kunne f.eks. i november 2016 fortælle, at salget af vinyler i England dette år forventedes at nå 3,2 mio. eksemplarer - det højeste tal i 25 år. I USA taler en opgørelse over 2017 om et samlet salg på ca. 14 mio. lp'er - en firedobling siden 2009.



Den totale dominans fra 1960'erne og 1970'erne vender dog ikke tilbage, og på verdensplan anslås musik på vinyl i dag til at udgøre ca. seks pct. af det samlede salg.



Hvor mange vinylplader, der er solgt siden 1948, ligger hen i det uvisse, men der er tale om adskillige milliarder. Som eksempel kan nævnes, at ifølge Wikipedia har alene de fem bedst sælgende artister - The Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna og Elton John - tilsammen solgt omkring to milliarder album, og selv om det inkluderer cd'er, viser det noget om markedets størrelse.