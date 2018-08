Selvtægt på dagsordenen

Ifølge almindelig visdom er man som ustraffet også uskyldig. At det ikke altid forholder sig sådan i praksis, er en anden sag, for eksempel i voldtægtssager, hvor krænkerens og ofrets ord og oplevelse af situationen står over for hinanden, og der derfor ikke fældes dom. "De ustraffede" tager udgangspunkt i ovenstående problemstilling, og resultatet er en krimi, der ikke alene er spændende og med mange fine overraskelser. Romanen kan også læses som et indlæg i debatten om kvinders rettigheder og krav til bevisførelse i voldtægtssager.

Når det er sagt, er "De ustraffede" heldigvis først og fremmest en god krimi, hvor det er fundet af en hængt mand, der sætter handlingen i gang. Umiddelbart tyder det på, der er tale om selvmord, men en omhyggelig retsmediciner gør nogle specielle iagttagelser. Ofrets tunge er således opsvulmet efter nogle stik. Katrine Wraa og den gruppe på politigården, hun er en del af, får ikke krattet meget i sagen, før det går op for dem, at de står over en omfattende række seriemord, hvor de døde alle har været anklaget for voldtægter, men hvor anklagen mod dem er frafaldet.