Selvtægt er en dans med ulve

Seks med Jens Henrik Jensen og "Lupus"

Blå bogJens Henrik Jensen, 55 år, født og opvokset i Søvind nær Horsens, søn af en vognmand og hjemmegående mor. Har en bror.



Bor ved Horsens Fjord, far til to sønner på syv og ni år, gift med Mai, der er læge.



Forfatter, journalist og tidl. nyhedsredaktør ved JydskeVestkysten.



Har udgivet "Wienerringen", Kazanskitrilogien: "Kællingen i Krakow", "Hofnaren i Murmansk", "Ulven i Banja Luka", Nina Portland-trilogien: "Økseskibet", "Kulmanden", "Spøgelsesfangen" og i Oxen-serien: "De hængte hunde", "De mørke mænd", "De Frosne Flammer" og "Lupus.""Lupus"



I "Lupus", som er et selvstændigt bind i historien om den traumatiserede krigsveteran Niels Oxen, skal Oxen løse en opgave for den tidligere PET-chef Axel Mossman. Oxen skal finde en forhenværende departementschef, som er forsvundet fra sin gård på Harrild Hede, og Oxen siger ja til opgaven, fordi han er fristet af muligheden for at se vilde ulve og håber, at turen kan rette op på hans skrantende forhold til sin søn, som han tager med.



Under sagen kommer han på sporet af en gammel og farlig sag, der handler om hans tidligere makker Margrethe Francks fortid.



Succesen



Serien om Oxen er solgt til 13 lande og har toppet boghitlisterne i blandt andet Tyskland, som regnes for et af de største og vigtigste udenlandske markeder for danske forfattere.



Serien er også købt til filmatisering af SF Film, og Jens Henrik Jensen fortæller, at man nu er meget tæt på at "lande" en manuskriptforfatter. Tanken er, at de tre første bøger skal filmatiseres som en tv-serie over tre sæsoner.



- Succesen har ikke forandret mit liv eller den måde, jeg er på. Jeg har dog fået mere travlt, fordi jeg bliver inviteret til en række fede oplevelser - særligt i Tyskland. Jeg har i mange år drømt om at blive inviteret til den store bogmesse i Frankfurt og troede aldrig, det ville ske, men nu skal jeg af sted for anden gang, fortæller Jens Henrik Jensen, der ærgrer sig over, at han ikke er flydende på tysk.



Det hyppigste spørgsmål



Skal Oxen ikke snart have sex og kærlighed?



- Jo, det kunne man godt unde ham, og det spørger mange læsere til, men Oxen er så ramt af sine traumer, at han ikke har været klar til sex og kærlighed endnu. Han er på en måde impotent. Men nu må vi se. Oxen udvikler sig, men det er vigtigt, at det sker i et realistisk tempo. Han kan jo ikke vågne en morgen som en pludseligt forandret mand.



Også på Langeland



"Lupus" foregår i København og på den jyske hede, men slår også et smut omkring Langeland, fordi Jens Henrik Jensen ledte efter det perfekte fyr til en dramatisk scene. Han fandt Keldsnor.



- Det ligger fantastisk flot. Jeg ankom til Bagenkop en sen aften og tog ud og så på fyret i ruskende møgvejr ved midnatstid. Jeg ville have uhyggen ind i kroppen.



Uddrag fra bogen



"Når frygten marcherer ind, marcherer fornuften ud. Dét bryder jeg mig ikke om - hverken når det gælder ulve - eller andre fremmede". Niels Oxen