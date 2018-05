Science fiction: Letkøbt indhold i ikoniske rammer

"4-5-6 ... 1-2-3 ...". Det er en gammel vits, at George Lucas lærte et par generationer at tælle forkert ved at udsende sine "Star Wars"- film i handlingsmæssig forkert rækkefølge. Siden kom der parallelhistorier til science fiction-universet som "Rogue One" til, og sammentalt er det i syveren, at Han Solo dør. Her i "Solo: A Star Wars Story" er han så ung teenager ... handlingsforløbet i "Star Wars"-universet har aldrig været let at få styr på. Betegnende for hele filmen er dens første sekunder, hvor den ikoniske tekst "A long time ago, in a galaxy far, far away" nok står skrevet fladt på lærredet, men ikke kører baglæns buende ind i dette. Det er altså umiskendeligt "Star Wars", men så alligevel ikke helt. Dette understreges lydligt af de få sekunder, der høres af John Williams' originale tema: Det er, og så er det alligevel ikke helt. En ny historie med nye personer udnytter et velkendt, elsket og dyrket univers, uden egentlig at tilføje dette noget nyt og overrumplende: Lidt vel billigt og letkøbt. Der er altså en grund til, at der både i litteratur og film ofte hoppes ind i den latinske sætning "in media res" - midt i begivenhederne - nemlig, at det, der leder op til disse, faktisk ikke er voldsomt spændende, relevant eller strengt nødvendigt. Her bliver det lidt indforstået: Nåååh, var det sådan, Han Solo fik sit efternavn, sådan, han kom til at flyve Tusindårsfalken, sådan, han sluttede venskab med Chewbacca. Det er bare ikke nær så interessant som de følgende begivenheder i Lucas' gamle filmserie, hvor meget af dette oven i købet ligger underforstået.