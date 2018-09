Tv-vært, skuespiller, designer, chefredaktør, model og forfatter. Christiane Schaumburg-Müller har aldrig været bange for at kaste sig ud i nye ting, og det skyldes blandt andet tiden som danser, mener hun selv. Måske derfor har hun et særligt blødt punkt for "Vild med Dans", som hun nu er vært på igen.

- Jeg var ikke det mindste usikker. Jeg gik bare ind og tog den fra højre og havde så tilpas meget spontanitet, at jeg følte mig sikker på, at jeg kunne klare de fleste situationer, husker hun her otte år senere, hvor hun er tilbage i det program, hun forlod efter tre sæsoner. Og det er, indrømmer hun, en lidt mindre skråsikker kvinde, der træder ind foran dommere, publikum og i omegnen af én million seere.

Født 26. januar 1982 på Frederiksberg. Inden hun fyldte 10 år, havde dansen fået så stor en rolle i hendes liv, at hun brugte mange timer om ugen på danseskolen.Hun har danset professionelt i flere år, men det var med en rolle i tv-serien "2900 Happiness", at hun for alvor blev kendt. Senere fik hun job som både tv- og radiovært, ligesom hun har medvirket i flere musicals. I 2010 blev hun vært i "Vild med Dans" sammen med Claus Elming, men efter tre år trak hun stikket og stiftede i stedet sin egen virksomhed chrichri. Det har dog ikke afholdt hende fra at fortsætte med at lave tv, og nu vender hun altså tilbage til "Vild med Dans". Hun er gift med rapperen L.O.C., og parret har sammen en søn på to år.

"Vild med Dans" blev sendt første gang i foråret 2005 og har efterfølgende haft en fast plads i TV 2's sendeflade om efteråret.Konceptet stammer fra programmet "Strictly Come Dancing" fra britiske BBC. Dette program er en videreudvikling af et andet danseprogram ved navn "Come Dancing", hvor almindelige briter lærte at danse. Det blev sendt første gang i 1949. Dette års "Vild med Dans" har premiere på TV 2 fredag 7. september kl. 20.00.

Der hvor lysten ligger

Det blev i første omgang til tre sæsoner med "Vild med Dans", før Christiane Schaumburg-Müller valgte at stoppe.

Hun ville andet og mere og har blandt andet brugt de efterfølgende år til skabe chrichri, der er et magasin og et online-univers for kvinder. Hun har dog også taget sig tid at lave alt muligt andet og lavet flere tv-produktioner, alt imens lysten til at vende tilbage til "Vild med Dans" kom snigende.

- Og nu er jeg efterhånden nået så langt med de virksomheder, jeg har sat i værk, at jeg kan strukturere mig til plads nok i kalenderen til at lave et så stort et program som dette. Samtidig er det sundt for mig at give slip på nogle af de mange ansvarsområder og have tillid til, at den klarer mine ansatte, erkender Christiane Schaumburg-Müller og fortæller, hvorfor hun bevidst går efter at have et så varieret arbejdsliv som muligt.

- Da jeg trådte ind i den her branche, kunne jeg godt mærke, at mange havde behov for ligesom bare at sætte én overskrift på mig. Enten var jeg for eksempel tv-vært, eller også var jeg skuespiller, men jeg er først og fremmest Christiane, og det er ensbetydende med at gøre det, jeg har talent for og brænder for. Om det er modigt? Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald altid haft tillid til, at det nok skulle gå, og den styrke kommer måske blandt andet fra dansen, fordi den har været med til at gøre mig så målrettet.