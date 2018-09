Ingen stor oplevelse

2014 Beaujolais-Villages Vincent Lacondemine, Beaujeu, Frankrig Vildmedvin.dk: 99 kroner (12 procent)

Rubinrød, gennemsigtig i glasset med udflydende kant. Hindbær og sure kirsebær i duften og en snert af vanilje-træ. Frugtig i munden med et drys peber i afslutning. Her er tydelige tanniner og en moderat syre. Meget slank i mundfornemmelsen, antitesen til fx en fuldfed australsk shiraz, og let at drikke. Men alt taget i betragtning giver den ikke nogen stor oplevelse for 99 kroner. Med skruelåg. Tre små stjerner.