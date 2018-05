Sådan smager vinene

Den glade tysker

2015 Einstern Pinot Blanc Markus Molitor, Mosel, TysklandVildmedvin.dk: 169 kroner (12 procent)Lys stråfarvet. Parfumeret duft med sødlig frugt - melon og pære og lidt timian. Ret stor frugtsødme i smagen og en lille, smørret tone der kunne indikere, at vinen har lagret på gærresterne. Medvirkende til den fedmefulde mundfornemmelse er også den fadlagring, som vinen har fået (i store fade). Her er en moderat syre, som dog formår at holde snor i denne forholdsvis frigjorte og letlevende pinot blanc, som har lidt velgørende bitterhed i eftersmagen. Det er en glad vin, som underholder og vil gøre sig godt til mad med en smule sødme, fx smørstegte jomfruhummerhaler eller en rigtig hummer. Eller prøv den til ikke for krydret thai-mad. Eller bare som et glas for sig selv, når solen skinner ... Fire stjerner.