Så smukt at det gør ondt

Johannes Larsens ven, forfatteren Johannes V. Jensen og dennes islandske kollega, Gunnar Gunnarsson havde foreslået, at Larsen fik denne store illustrationsopgave. Johannes Larsen var kendt som en af landets store kunstnere, men først og fremmest som en eminent tegner. Det var netop dette talent, der var brug for, når sagaerne skulle illustreres.

Men grunden til hans Islands-rejse var ikke jagt- eller fuglestudier. Det var sidegevinsterne. Larsen tog til Island for at tegne. Han var på arbejde. Han skulle nemlig illustrere Gyldendals store udgivelse af de islandske sagaer.

Bøger: Det startede egentlig med, at en dansk kvinde opdagede en dal. Nej, ikke sådan at hun var den første, der nåede frem. For Torvaldsdalur var kendt og beboet.

Et studie med lup

Vibeke Nørgaard Nielsen havde ikke nogen særlig interesse for Johannes Larsens kunst, da hun fik sin "islandske åbenbaring" i Torvaldsdalur.

Men interessen for den islandske natur førte direkte til interesse for Johannes Larsen - fordi han havde tegnet den med sin mesterlige pen. Og sådan gik det til, at den tidligere lærer fra Nim ved Horsens både blev Islands-ekspert og Johannes Larsen-kender. Og derfor opstod ideen om at skrive en bog om Island ved at lade Johannes Larsen være stifinder.

Vibeke Nørgaard Nielsen fandt frem til Larsens tegning af Torvaldsdalur, og hun brugte mange, mange dage på Det Kongelige Bibliotek, hvor hun skrev kunstnerens dagbøger af.

Johannes Larsen skrev kortfattede dagbøger, mest om arbejde og om fugle, han havde set. Han skrev med lille, sirlig skrift, og Vibeke Nørgaard Nielsen brugte lup for at få det hele med. Men hun fik gennem kunstnerens dagbøger samlet alt det stof, hun skulle bruge, for at følge hans vej over Island. Og det gjorde hun så.

Hun har været på Island mange gange, de senere år også som rejseleder for andre danskere, der gerne ville opleve den enorme islandske natur - og for manges vedkommende gerne træde i Johannes Larsens fodspor. På det seneste har Vibeke Nørgaard Nielsen været nødt til at droppe indsatsen som rejseleder. Hun har fået en gigtlidelse, som gør det umuligt at trave rundt i timevis i det barske, islandske terræn.