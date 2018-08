Så letter vi trykket (på en naturlig måde)

Vi kommer vidt omkring i druesorterne i dagens test af vine. Her er (for de fleste almindelige forbrugere) ukendte druer som grolleau gris og grechetto gentile, som er blevet gæret på flaske til den let mousserende type, der i indforståede kredse bare kaldes "pét-nat", en forkortelse af "pétillant-naturel", det vil sige naturligt boblende.

Det "naturlige" ved boblerne er, at de opstår, fordi der stadig er levende gær i vinen, når den bliver tappet på flaske - og det gør den, før alt sukkerstof i mosten er blevet omdannet til alkohol. Når gæren i flasken fortsætter med at omsætte sukkeret til alkohol, dannes der kulsyre - præcis som i champagne, crémant etc. - men med den forskel, at vinen altså ikke først har fået lov at gære ud, og at mosten i den traditionelle metode, champagnemetoden, færdiggør den alkoholiske gæring, hvorefter den tilsættes sukker for at kunne gære videre på flaske.

En pétillant-naturel tilsættes som regel (Birichen er en undtagelse, som det fremgår af smagenoten) ikke sukker eller gær for at gære videre på flaske. I praksis kan vinen tappes på flaske enten efter at være kølet så meget ned, at gæringen er gået i stå, eller efter at være presset gennem et filter, når vinen har nået et ønsket niveau af sukkerstof. Det bremser gæringen længe nok til, at vinen kan tappes på flaske, og når vinen så atter får ro og bliver varmere, genoptager gæren sit arbejde.

Man kan også forlade sig helt på naturen og vente, til det bliver så køligt i vinkælderen om vinteren, at gæringen standser af sig selv - og derefter flaske vinen. Metoden med at eftergære vin på flaske kaldes på fransk også "méthode ancestrale", altså "forfædrenes metode", og den er formentlig opstået ved en tilfældighed.

I middelalderen blev druemosten sat til at gære (dengang anede man dog ikke, hvorfor og hvordan den begyndte at gære), og når temperaturen faldt tilstrækkelig meget om vinteren, standsede gæringen, og man begyndte at tappe vinen fra fadet.

Men dengang var det ikke muligt at kontrollere indholdet af sukker og gær, og derfor kunne begge dele stadig være til stede i vinen, hvilket betød en ny gæring, når forårets højere temperaturer satte ind. Og så kunne det gå galt, hvis der udviklede sig for meget kulsyre i fadet eller flasken. Ka-boom!

Af samme grund blev det indtil for et par årtier siden betragtet som en alvorlig fejl i vinen, hvis den var begyndt at gære i flasken - men moden skifter også i vinens verden, og i disse år er vinden med naturvine som dagens flasker.