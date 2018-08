Romancedronningen dikterede hundreder af bøger fra sofaen

Cartland havde på det tidspunkt nået pensionsalderen, men i stedet for at trække sig tilbage og nyde sit otium, gjorde hun det stik modsatte. Hun satte tempoet op. Mens hun hidtil havde udgivet en, ofte to og i et par sjældne tilfælde tre bøger om året, steg frekvensen nu til 10, 12, 14 eller 16 bøger.

I slutningen af 40'erne begyndte hun at skrive de historiske kærlighedsromaner, som siden blev hendes varemærke, og da 70'erne oprandt, havde hun alt i alt udgivet omkring 80 bøger - en imponerende produktion for de fleste andre forfattere.

Cartland begyndte at skrive tidligt. Hendes første roman, "Jig-saw", udkom i 1925, da hun var kun 24 år, men hun havde angiveligt skrevet den som 19-årig. Ved bogens udgivelse havde hun allerede i nogle år været fast sladderskribent på avisen The Daily Express, og hun fortsatte med at udgive romaner og skrive skuespil i en lind strøm i de kommende år.

Selv om det kunne lyde som en afslappende arbejdsproces, var den også uhyre effektiv. Cartland kunne nå at diktere 7000-8000 ord i løbet af et par timer, så det tog kun nogle få uger for en færdig bog at tage form.

Den tændte kamin knitrede, mens Cartland i et par timer lod ordene flyde uafbrudt, og sekretæren stenograferede løs på sin blok. En tændt båndoptager sikrede, at intet guldkorn fra forfatterens mund blev overhørt.

Stjerneforfatter: Der var umiddelbart intet samlebåndsagtigt over Barbara Cartlands skriveproces. Romancelitteraturens ukronede dronning foretrak at diktere sine bøger til en sekretær, mens hun selv sad henslængt i sin gule brokadesofa med et lyserødt, pelskantet tæppe over benene, en varmedunk ved fødderne og sin hund ved sin side.

1) Cartland har Guinness-rekorden for det længste opslag i "Who's Who", den britiske pendant til Kraks Blå Bog. Cartland insisterede på, at samtlige titler, hun havde forfattet, skulle med i opslaget, som i 1996 var på 223 linjer. Hendes mest produktive år var 1983, hvor hun angiveligt skrev hele 23 romaner - næsten to om måneden.2) Cartland var sundhedsfanatiker og tog på et tidspunkt hele 78 forskellige vitamintilskud om dagen. Hun sværgede desuden til yoga, hvidløg og honning, men afskyede rygning, hvidt brød, sukker og de fleste former for alkohol. 3) I 1978 udgav hun sit første og eneste musikalbum, "An Album of Love Songs" - en samling af kendte evergreens, som hun indspillede sammen med the Royal Philharmonic Orchestra. 4) Den rivaliserende romanceforfatter Georgette Heyer beskyldte i 1950'erne Cartland for at plagiere navne, personer og plotdetaljer fra hendes bøger. Heyer bragte dog aldrig sagen for retten. Ud over romaner skrev Cartland selvbiografier, selvhjælpsbøger, kogebøger og biografier over sin far, sin mor og en række historiske personer. 5) Fra 1955 og ni år frem sad hun i byrådet i Hertfordshire for de konservative. Blandt hendes mærkesager var højere løn til jordemødre, bedre plejehjem og uddannelse til sigøjnerbørn. Kilder: The New York Times, The Telegraph, Guinness World Records, The Daily Mail, Wikipedia

Handlingen udspiller sig altid i fortiden, for eksempel under Napoleonskrigene eller i Victoriatidens England, og ud fra bøgernes titler ved man ofte præcis, hvad de handler om: "Jarlen og landsbypigen", "Den berygtede greve", "Gift mod sin vilje", "Kærlighedens duel". Intet under, at Cartland producerede sine bøger så hurtigt. Med de titler fortæller de nærmest sig selv.

En typisk Barbara Cartland-roman følger en temmeligt stringent Askepot-formel. Hovedpersonen er typisk en smuk ungmø, der kurtiseres af en sadistisk greve/markis/hertug eller tyranniseres af en ondskabsfuld stedmor, men ender med at blive reddet i sidste øjeblik af en ordknap og maskulin helt, der enten er adelig eller viser sig at være det.

Næste morgen blev gårsdagens færdige tekst redigeret, og kl. 13.30 var hun igen klar i sofaen. Efter to uger på denne måde lå endnu en Cartland-roman klar til at blive sendt til forlæggeren.

Cartland gik ikke rundt og ventede på inspirationen. I stedet fulgte hun et stramt program med to timers koncentreret arbejde fra 13.30 til 15.30 tre eller fire dage om ugen. Selve skriveprocessen foregik som beskrevet i begyndelsen af denne artikel, hvor Cartland typisk nåede at diktere et helt kapitel, som hendes sekretær derefter renskrev.

Barbara Cartlands søn Ian McCorquodale har i et interview fortalt, at den enorme produktion først og fremmest skyldtes disciplin og viljestyrke.

Det er svært at fastslå definitivt, hvem der kan krone sig med titlen som verdens mest produktive forfatter.Ifølge Guinness World Records tilhører æren L. Ron Hubbard, der ernærede sig som pulp-forfatter, før han begyndte at skrive selvhjælpsbøger og stiftede en religion. Men målt på antallet af udgivne værker blegner Hubbard med sine 1084 titler ved siden af blandt andre spanske Corin Tellado, der angiveligt har fået udgivet over 4000 titler. Målt på antallet af skrevne ord er det muligvis lige omvendt, men indtil nogen sætter sig ned og tæller bogstaver, må vi forlade os på mere usikre estimater. Herunder er et lille udvalg af nogle af verdenshistoriens mest produktive forfattere: 1. Corin Tellado (døbenavn: María del Socorro Tellado López), spansk romanceforfatter, der ved sin død som 81-årig i 2009 havde fået udgivet over 4000 titler. 2. Rolf Kalmuczak, tysk forfatter, der skrev næsten 3000 noveller, romaner og tv-manuskripter under mere end 100 forskellige pseudonymer. Kalmuczak døde i 2009. 3. Lope de Vega, spansk dramatiker, der levede nogenlunde samtidig med Shakespeare og angiveligt skrev mere end 2200 skuespil. 4. Voltaire, fransk polyhistor, der mellem 1718 og 1778 fik udgivet over 2000 romaner, skuespil, digte, pamfletter med meget mere. Han skrev desuden over 20.000 breve. 5. L. Ron Hubbard, amerikansk pulp-forfatter, religionsstifter og lykkeridder, der fik udgivet 1084 titler, både fiktion og faglitteratur. 6. Ishtiaq Ahmad, pakistansk forfatter, der angiveligt skrev over 800 kriminal- og spionromaner på urdu mellem 1972 og sin død i 2015. 7. Edwy Searles Brooks, britisk forfatter, der fik sin første novelle udgivet som 17-årig i 1907 og siden skrev over 800 titler - angiveligt omkring 40 millioner ord - indtil sin død i 1965. 8. Enid Blyton, britisk børnebogsforfatter, der blandt andet er kendt for "De 5"-serien, skrev 762 forskellige titler gennem sin karriere. 9. Barbara Cartland, britisk romanceforfatter, der fik udgivet 723 bøger i sin levetid og havde yderligere 160 uudgivne bøger liggende i skrivebordsskuffen. 10. Isaac Asimov, amerikansk science fiction-forfatter og professor i biokemi, der udgav 506 bøger i sin levetid. Hans bøger dækker emner inden for ni ud af ti kategorier i bibliotekernes decimalklassifikationssystem.

Eskapisme for frigjorte kvinder

De kvindelige hovedpersoners kyskhed var helt central i Cartlands bøger. "Mine heltinder er altid jomfruer," sagde hun ved én lejlighed, mens hun ved en anden slog fast, at "De går aldrig i seng med nogen uden en ring på fingeren; i hvert fald ikke før på side 118". Hun har også udtalt, at hendes egen ideelle mand var "fuldt påklædt og helst i uniform".

Det kan virke mærkværdigt, at historier med den slags bedagede værdier blev så populære i kølvandet på den seksuelle revolution og sideløbende med feminismens fremmarch. Hvad fik moderne, frigjorte 70'er-kvinder ud af at læse om rødkindede skønjomfruer i krinolineskørter, der var bundet af traditioner og tvunget til at forpligte sig livsvarigt for at få lov at opleve den kødelige kærlighed, som 70'ernes kvinder selv blot kunne gå ud og tage?

Eskapisme, selvfølgelig. Virkelighedsflugt.

Da det i 2013 blev offentliggjort, at 160 hidtil uudgivne Cartland-bøger ville blive sendt på gaden som ebøger, skrev feminist og Cartland-fan Frances Wilson i den britiske avis The Daily Mail, at kvindefrigørelsen og den seksuelle revolution jo netop ikke havde gjort det nemmere at være kvinde.

Der fandtes stadig hustruvold, voldtægter og manglende lighed mellem kønnene, og selv om frigørelsen havde gjort mange ting bedre, havde den også føjet yderligere komplikationer til. Og når livet er fyldt med bekymringer, angst, svære valg og tunge forpligtelser, føles det rart for en stund at kunne flygte ind i en verden, hvor livet er mere enkelt. Hvor kærligheden er ren og stærk, hvor skurkene er letgenkendelige, hvor manden i dit liv er heroisk og selvopofrende, og hvor han redder dig, i stedet for at du hele tiden skal redde dig selv.