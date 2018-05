Rød tråd fra fortidens hekseprocesser til nutidens massehysteri

I gamle dage blev kloge koner og kættere kastet på bålet. Så barbariske er vi ikke mere - eller hvad? Under researchen til sin nye bog er forfatter Sara Bouchet blevet overrasket over, hvor let det er at trække en rød tråd fra datidens hekseprocesser til mere moderne eksempler på massehysteri.

OVERTRO: Gad vide hvorfor de alle sammen hopper over de sten? Sara Bouchet kunne ikke lade være med at undre sig, da hun i 2003 var flyttet til den skotske universitetsby St. Andrews for at studere. Byen har rødder tilbage i middelalderen og ligger på den skotske østkyst. Mellem borgruinerne og de kun 17.000 indbyggere fylder universitetet og de studerende meget i bybilledet. Og netop de studerende sørgede alle sammen omhyggeligt for ikke at træde et bestemt sted på det gamle fortov af piksten. Forklaringen, fandt Sara Bouchet ud af, var, at en af deres forgængere, den 24-årige Patrick Hamilton, i 1528 var blevet brændt på bålet netop det sted. Legenden siger, at han med sine sidste åndedrag udtalte en forbandelse, og at enhver, der sidenhen måtte træde på hans dødssted, ville blive ramt af ulykke. - Hans forbrydelse var, at han på en rejse havde mødtes med Luther og var blevet inspireret af ham. Så han vendte frimodigt tilbage til St. Andrews, hvor han studerede på universitetet, og begyndte at forkynde den protestantiske tro. Det blev han brændt på bålet for som en kætter, forklarer Sara Bouchet.

Sara Bouchet 38 år.Født og opvokset i Kristrup ved Randers.



Det eksotiske efternavn har hun fra sin franske far.



Har læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet.



Bor midt i Fladbro Skov lidt uden for Randers sammen med sin kæreste Frederik og parrets to børn, Frida på syv og Theodor på snart fem.



Har tidligere udgivet romanen "Hjem", som hun skrev til en romankonkurrence med temaet Flygtninge i 2016. En konkurrence hun vandt.



Selv føler Sara Bouchet, at "Savas Vidner" er hendes debutbog, eftersom hun startede på den længe før, hun skrev "Hjem".

Kastede en forbandelse 15 år senere er hun nu aktuel med bogen "Savas Vidner", der er en thriller sat i nutiden med tråde til hekseprocesserne i 1500-1600-tallenes Europa. Bogen begyndte hun først at skrive på flere år senere, men inspirationen slog rod, mens hun boede i St. Andrews, hvor en del af bogens handling også udspiller sig. - Bogen har ligget og luret i baghovedet på mig lige siden, jeg boede der et år som studerende. Det er et fascinerende sted. Byen er historisk og ligger helt ud til vandet med sådan nogle rev, der strækker sig som sorte sår ud fra kysten. Langs med kysten er der naturskabte grotter, som pilgrimmene har overnattet i. Man kan stadig se kors ridset ind i væggene, forklarer Sara Bouchet. Forhekset af fortiden gravede hun dybere og opdagede snart, hvordan heksejagterne i St. Andrews for 400 år siden var så omfattende, at det stadig i dag kan aflæses direkte i flere af byens stednavne.

"Savas Vidner" Advarsel!Hvis du ikke ønsker den mindste flig af handlingen afsløret, så stop med at læse nu.Enspænderen Dannie Lind er i krise. Hun er netop blevet suspenderet fra sit job som præst, og hendes kæreste er gået fra hende. Da hendes søster Sophie kontakter hende fra St. Andrews i Skotland og beder hende komme hurtigst muligt, er det derfor en kærkommen lejlighed til at rejse væk. Men da Dannie ankommer, er Sophie forsvundet.



I stedet finder Dannie store mængder af forskningsmateriale, som søsteren har efterladt sig. Uhyggeligt materiale om hekseprocesser i middelalderen, besatte børn og uddrivelse af dæmoner. Mens Dannie forsøger at opklare en morbid hemmelighed, der har været skjult i århundreder, bliver hun samtidig konfronteret med sin egen opvækst i en dysfunktionel familie, som hun af flere årsager helst vil glemme.

Satans Nål Eksempelvis Witch Lake, (hekse-søen, red.), en indsø, hvor formodede troldkvinder blev udsat for den famøse vandprøve, der skulle afgøre, om de var hekse eller ej. Det var en umulig test. Bundet på hænder og fødder blev de smidt i. Sank og druknede kvinden, havde hun bevist sin uskyld og kunne nu med rent hjerte møde Gud i Paradis. Formåede hun derimod at holde sig oven vande, måtte det være ved hjælp af Satans kraft. Hvad vandet ikke formåede, klarede flammerne på den nærliggende Witch Hill, hvor St. Andrews' hekse blev brændt på bålet. - Jeg har ofte tænkt, hvem var mon de mennesker, der fandt på de teorier og prøver? Der var også en test, der hed Satans Nål. Teorien var, at der fandtes et satansmærke på kroppen af de, der havde indgået en pagt med djævlen. Det kunne være et modermærke eller bare en følelsesløs plet, hvor det ikke gjorde ondt, når de stak med nålen. Uanset hvad skulle de jo nok finde sådan et punkt, for sådan et har vi vel alle et sted på kroppen, funderer Sara Bouchet.

- Det er for grusomt Som regel endte de anklagede kvinder med at tilstå alt. Ofte angav de adskillige af deres medborgere for også at stå i ledtog med Satan. Ikke fordi det rent faktisk forholdt sig sådan, men for at få fred for torturbødlens pinsler. I "Savas Vidner" har Sara Bouchet med vilje valgt ikke at udpensle den ubarmhjertige tortur, datidens kvinder blev udsat for i Guds navn. - Dels fordi det bare er for grusomt. Men mest fordi det er mere interessant at prøve at forstå forbrydelserne, og hvordan mennesker har kunnet argumentere for at gøre de her ting, siger Sara Bouchet.

Den moderne heksejagt I dag er det let at se datidens gudfrygtige bondefolk som overtroiske fjolser, der af kirkens mænd godvilligt lod sig lede ud i et korstog mod alt, der kunne true Bibelens ord. Men i sit arbejde med bogen er Sara Bouchet blevet bevidst om, at kimen til heksejagt ikke blev begravet med datidens overtro. At den måske ligger indbygget i menneskets følelsesmæssige DNA. For hvad var nazismen om ikke verdenshistoriens største heksejagt? Millioner af jøder, mishandlet og gasset på massehysteriets alter af helt almindelige mennesker, der lod sig vildlede og forføre. Eller hvad med angsten for aids i 1980'erne? "Bøssepesten", der fik mange til at gå i store buer uden om homoseksuelle, som var de sygdomsbefængte rotter, der kunne smitte ved den mindste berøring eller svedperle.

Beskyldninger om pædofili - Der er også den danske film "Jagten", hvor hovedpersonen beskyldes for at være pædofil og bliver dæmoniseret af sine venner i lokalsamfundet, selv om han rent faktisk er uskyldig. Det er jo et klasseeksempel på en heksejagt, hvor massehysteriet selv i dag kan blive til noget meget farligt, siger Sara Bouchet. I filmen er det en pige, der i et svagt øjeblik kommer til at sige noget, hun ikke mener, og som så bliver presset til at fastholde sin historie. Også der kan man trække en direkte linje til 1600-tallets overgang fra middelalder til moderne tid, mener Sara Bouchet: - I Sverige brugte man meget de såkaldte børnevidner i hekseprocesserne, hvor man manipulerede og torturerede børn til at angive både deres egne mødre, fædre og søskende. Det er helt vildt at tænke på. Og ja, "Jagten" med Mads Mikkelsen i hovedrollen er selvfølgelig bare en film, men virkeligheden er leveringsdygtig i eksempler på det samme. Spørg eksempelvis Malthe Thomsen, den danske pædagogstuderende, der i New York blev brændemærket som pædofil, om han føler, at det var rationaliteten, der rådede, da en af hans kolleger angav ham til myndighederne. Uden skyggen af bevis og med anklager, der siden viste sig at være fuldstændig grundløse.