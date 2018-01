Restauratør: Jeg skifter hellere kød for 40 kroner end sender en utilfreds gæst ud af døren

Stefan Gravesen har drevet Godsbanen i Aarhus og lægger linjen på to restauranter i Odense. Han skifter hellere et stykke kød til 40 kroner end sender en utilfreds gæst ud af døren. Ellers overlever man ikke i branchen.

Men restauratør Stefan Gravesen og medarbejderne svarer også på hver enkelt af de tre til fem daglige kommentarer fra hjemmesiden og bruger kritikken til at forbedre oplevelsen for gæsterne, for ifølge Stefan Gravesen er utilfredse gæster også dyre gæster: Man kan ikke overleve på restaurantscenen uden at levere et god oplevelse til hver gæst.

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme behandler hvert år mellem 60 og 70 sager.Hovedparten handler om selskaber som konfirmationer, bryllupper og andre familiefester, og de færrest om almindelige besøg på restauranter. I omkring halvdelen af sagerne får klageren helt eller delvist medhold i sin klage. Herunder i de såkaldte garderobesager, hvor en gæst kan fremvise sit garderobenummer for det tøj, som er forsvundet.

Investering på 40 kroner

Han er uddannet fra michelinrestauranten Kong Hans Kælder i København, havde i halvandet år ansvaret for Godsbanen i Aarhus og driver nu Restaurant Nordtatlanten på Odense Havn sammen med Kongens Have på Odense Teater. Hver eller hver anden måned sker det, at en gæst klager over en ret på bordet, og den bliver skiftet uden diskussion.

- Hvis kødet er sejt, får gæsten en ny ret med det samme. En udskæring kan have sener, og det er bedre at skifte et stykke kød til 30 eller 40 kroner end at sende en utilfreds gæst ud af døren med opfattelsen af, at maden ikke var i orden. Det giver en langt bedre økonomi at have glade gæster, selv om det kan smadre køkkenflowet, at en gæst skal foran i køen, forklarer Stefan Gravesen.

Restauratøren bliver altid orienteret om klager, og det kan ske, at en travl kok kommer til at salte kødet for meget, eller at en ret står i tre minutter i stedet for en snes sekunder, så den ikke er helt varm.

- En suppe skal selvfølgelig være brændende varm, og jo før gæsten kommer med sin kritik, jo bedre, fastslår Stefan Gravesen.