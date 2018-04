Renæssancemennesker havde også svært ved at finde fodfæste i livet

"Gudruns arv" har undertitlen "Historisk roman", hvilket kan forlede nogen til at forvente dybdeborende overvejelser over eksempelvis det åndelige klima og den politiske situation i årene 1545 til 1554, som handlingen spænder over. Gør man det, skuffes man.

Jo, bogen nævner naturligvis Luther i forbindelse med et par unge mænds rejse til Wittenberg samt refererer til Skipper Clement og bondehærens nu nedslåede oprør, men det er kun "garnering" til fortællingen om en håndfuld såkaldt "almindelige" menneskers skæbner. Det er disse, der er romanens fokuspunkt.

"Gudruns arv" er en selvstændig fortsættelse af "De tavse vidner", og det er stadig fra dem, tilværelsen anskues.

De ser en virkelighed, hvor især kvinders vilkår er svære: Pigebørn må ud at tjene, mens drenge, hvis familiens økonomi tillader det, kan få lov at studere teologi, medicin eller jura. De ser, at børn uden familie bliver henvist til fattiggården, og at voksne kvinders fremtid i høj grad afhænger af, om de bliver gift med en hæderlig, velsitueret mand. De ser, at adelen stadig har mange privilegier, og at dens almisser er et skjul for foragt og hovmod.

De sociale uligheder demonstreres med andre ord tydeligt, men det er som antydet især kvinders livsvilkår, der har forfatterens interesse; kun få lever - som titelfiguren Gudrun - op til kravet om at være køn, fødedygtig og stærk.

Forfatteren Marianne Jørgensen forsøger at give et sprogligt signalement af tiden ved at anvende ord og vendinger, som måske hører tiden til, men øvelsen er svær og resulterer i et sprogligt både og - og det føjer heller ikke noget væsentligt til karaktertegningen. Med hensyn til research er der ingen tvivl om, at der er gjort en stor indsats, men kan det være rigtigt, at Tycho Brahe holder forelæsning på Rostock Universitet i 1554, hvor han netop er fyldt otte år? Den almindelige, leksikale opfattelse er, at han foretog den første dannelsesrejse til Tyskland i 1562.

Nå, det er måske pindehuggeri, men alt i alt er romanen en let tilgængelig beretning om nogle renæssancemenneskers kamp for at finde fodfæste i et liv, som er alle generationers udfordring.

Marianne Jørgensen: "Gudruns arv". Hovedland. 288 sider. 270 kroner.