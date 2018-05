Rå og rørende Kerteminderevy

Fakta

Avisen Danmarks revyanmelder, Anette Hyllested, anmelder følgende revyer.Odense Sommerrevy - spiller til 9. juni



4 stjerner



"Odense Sommerrevy tør flippe ud. Den har for en revy de nødvendige pegen fingre af både magten og sit eget publikum, hvor sjov og alvor blandes, men det er herligt, at den også tør kaste sig ud i den gakkede meningsløshed. Og det er samlende, at den også tør være lokal. Odense Sommerrevy er bestået med lune og bid. Skal der flere stjerner på reverset, kræver det, at revyen næste år luger ud i stakken af set-før-numre og i tekster med forudsigelige og svage pointer."



Hvor: Fruens Bøge i Odense. Medvirkende: Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Thomas Mørk, Vicki Berlin, Lars Arvad. Instruktør: Joy Maria Frederiksen. Kapelmester: Morten Wedendahl.



Cirkusrevyen - spiller til 31. august.



4 stjerner



Der er gået show i Danmarks største revy. Holdet på Bakken, der som bekendt favner det store, brede publikum, har valgt at slække på øretæverne og i stedet skruet op for den ufarlige charme. Den slags deler sit publikum. Er man glad for festen og genkendeligheden, vil man elske årets revy.



Hvor: Bakken i Dyrehaven ved Klampenborg. Medvirkende: Ulf Pilgaard, Niels Ellegard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Amalie Dollerup. Instruktør: Lisbet Dahl. Kapelmester: James Price.



Sønderborg Sommer Revy - spiller til 21. juli



4 stjerner



"Sønderborg Sommerrevy er i år en tempofyldt, visuel fest med overlegen musikalitet og godt humør. Som en god, klassisk revy deler den også øretæver ud, men kløerne måtte gerne kradse dybere."



Hvor: Comwell Hotel i Sønderborg. Medvirkende: Karsten Jansfort, Asger Reher, Lone Rødbroe, Jeanne Boel, Bjarne Antonisen. Instruktør: Jeanne Boel. Kapelmester: Thomas Pakula.



Kerteminde Revyen



Premiere søndag 27. maj. Spiller til 7. juli.



Hvor: Tornøes Hotel i Kerteminde



Medvirkende: Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi, Trine Gadeberg, Marie Mondrup.



Instruktør: Trine Gadeberg.



Kapelmester: Peter Bom.



Rottefælden



Premiere 31. maj. Spiller til 25. august.



Hvor: Rottefælden i Svendborg.



Medvirkende: Jan Schou, Anne Herdorf, Kim Brandt, Christine Astrid Nielsen.



Instruktør: Carsten Friis.



Kapelmester: Jens Krøyer.