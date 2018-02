Powervin og toscansk elegance til lammet

1)

Familia Castano Hécula Monastrell 2015, 14 procent, 59 kroner i Bilka: Rødviolet, let transparent vin med mørke bær i en aromatisk og let krydret næse. Kraftig og saftig i munden uden at være tung med masser af frugt kantet af en let bitterhed, som giver karakter i glasset. En vin, som kan klare krydret mad og tungere gryderetter. Omvendt klemmer den også livet ud af lettere retter som dagens lammeskank med mindre, at man sætter godt med rosmarin og urter på. Men power til prisen fra Yecla i det sydøstlige Spanien. Tre pæne stjerner - fire hvis du er til kraftfulde vine.