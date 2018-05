Portræt af en mesterlig fortæller: Med verden i hjernen og ødemark i hjertet

Bøger: Første gang jeg mødte Mikael Niemi, kom vi begge til at grine.

Vi sad i et lille, interimistisk lokale på BogForum i Bella Center. Pladsen var så trang, at vi kun med besvær kunne løfte kaffekopperne. Jeg turde dårligt trække vejret af frygt for, at den spinkle stol ville brase sammen under mine alt for mange kilo. Og Niemi, der ikke havde det problem, rystede grinende på hovedet.

Vi havde aftalt at mødes for at snakke om at bo og leve og skrive bøger ude i den store, uberørte natur, vi begge er dybt betaget af. Men der var så lidt natur i Bella Center, som der overhovedet kunne være. Så jeg forstod Niemi fuldt ud, da han indledte samtalen - før intervieweren kom i gang - med at sige:

- Pyhh... heldigvis flyver jeg hjem i morgen.

Vi fik en god, lang snak. Men faktisk havde Niemi sagt det hele i én sætning:

- Heldigvis flyver jeg hjem i morgen...

Niemi skræmmes hverken af stilhed eller af tanker. Tværtimod. Han opsøger begge dele. Han er en af de få forfattere, der for alvor har valgt storbyen fra og i stedet valgt udkanten til. For udkant er ingen overdrivelse, når Niemi taler om sit hjem.

Han bor med sin familie langt, langt oppe mod nord. I Sveriges største len, Norrbotten. Byerne er små. Der er store, øde områder. Vi er tæt på polarcirklen. Der er en lang vinterperiode stort set uden lys. Men der er natur. Uberørt. Og det er ikke bare en natur, mennesker betragter. Det er en natur, de lever i - lever med - og lever af.

Niemi ejer et større skovområde og supplerer forfatterindtægten med at være skovarbejder og savværksejer. Han følger med i verdens gang, han er engageret i den internationale udvikling. Men i hjertet er det ødemarken, der fylder.