Portræt af Pablo Neruda: Digteren, demokratiet og den tvivlsomme død

Pablo Neruda var under behandling for prostatakræft, da han pludselig døde - 12 dage efter det blodige militærkup i Chile.

Ganske vist var Pablo Neruda alvorligt syg, da han døde. Han var indlagt på et hospital i Santiago til behandling for prostatakræft. Men både familie og venner skønnede, at digteren var i bedring. Flere fra familien og vennekredsen besøgte Neruda dagen før, han døde.

Neruda var en nær ven af Allende og en stærk støtte for denne. Derfor har der både i Chile og i det internationale samfund været mange spekulationer om digterens død. Den kom simpelthen alt for tilpas for militær-diktaturet!

Bøger: Chiles største digter, nobelpristageren Pablo Neruda, døde kun 12 dage efter, at landets folkevalgte præsident Salvador Allende blev styrtet ved et blodigt militærkup, ledet af general Augusto Pinochet.

Vi kan stadig ikke udelukke eller bekræfte den naturlige eller voldelige årsag til Pablo Nerudas død, sagde den retsmedicinske ekspert, Aurelio Luna ved den lejlighed. Han bekræftede, at der var fundet bakterier i ligdelene, som måske kan give en forklaring. Disse bakterier undersøges nu hos retsmedicinske eksperter i Canada - og i Danmark. Disse undersøgelse er sidste håb om at finde en præcis forklaring på dødsårsagen.

Siden har der hersket tvivl om digterens dødsårsag. Neruda døde i 1973, men rygterne ville ikke dø. Så 40 år senere, i 2013 blev liget gravet op og undersøgt. Neruda var begravet i Isla Negra, 120 km. vest for Santiago. Det var i Isla Negra, han havde levet en stor del af sit liv. Undersøgelserne af liget gav imidlertid ikke noget afgørende bevis for hverken det ene eller det andet. Efter flere års undersøgelser og analyser blev det på et pressemøde i 2017 meddelt, at intet kunne siges med sikkerhed.

Flere end 3000 dræbte

Pablo Neruda var gennem hele livet overbevist kommunist. Han stillede op som præsidentkandidat for kommunisterne ved valget i 1970, men trak sig til fordel for Salvador Allende.

Neruda ønskede, at venstrefløjen kunne samles om en stærk kandidat, der var i stand til at vinde valget. Det lykkedes for Salvador Allende. Men han fik mindre end tre år som Chiles leder, før Pinochet gennemførte det blodige statskup sammen med en flok andre generaler og oberster. Efter at have vundet magten gjorde Pinochet og hans medsammensvorne Chile til en diktaturstat af værste slags. Borgernes retssikkerhed blev der blæst højt og flot på. Og flere end 3000 venstre-aktivister blev udryddet.

For et sådant styre ville tanken om en nobelpristager på fri fod i Mexico - med det klare formål at bekæmpe styret i Santiago - være et voldsomt irritationsmoment. Så var det nemmere at give den syge mand en indsprøjtning. I betragtning af det, der skete i Chile, er konspirations-teorierne nærmest indlysende.

Da Pablo Neruda fik besked om, at det nye styre ville gennemsøge hans hus for at finde beviser på landsskadelig virksomhed, sagde han roligt til diktaturetes repræsentant:

- Se dig bare godt omkring. Der er kun én ting i mit hus, der er farlig for jer - poesien!