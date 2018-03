Plantekavaleriet er kommet: Kødløse dage er blevet lettere

Danskerne har i flere år ønsket at skære ned på forbruget af kød og mælk, men har ikke helt kunne finde opskriften. Plantebaserede fødevarer som et direkte og nemt alternativ har for alvor sat skub i trenden, siger forbrugsekspert.

- Mange ønskede for eksempel en kødløs dag om ugen, men problemet var, at danskerne generelt tager udgangspunkt i kød, når de skal finde på aftensmad. Når de så stod i supermarkedet sidst på eftermiddagen med to børn efter en lang arbejdsdag, og det ikke var let at finde på noget med majroer, endte de alligevel med at købe noget, de kendte, forklarer han.

FØDEVARER: For en håndfuld år siden startede en ny trend i Danmark: At skære ned på forbruget af kød fra okse, kalv, svin og lam - det såkaldte røde kød.

Naboer i køledisken

Inden for det seneste års tid er flere plantebaserede produkter kommet på markedet. Produkterne er direkte alternativer til varer som f.eks. smør eller, som det nyeste og mest markante, til hakkekød. Som regel står produkterne også tæt ved de produkter, som de er alternativer til, og det har medført et markant skifte ifølge Flemming Birch.

- Nu har man det kødløse alternativ lige der ved siden af kødet og skal ikke længere lede efter den veganske afdeling - selvom den jo egentlig bare er lige henne i frugt og grønt. Planteprodukterne er kommet ind som kavaleriet og har reddet os, for forbrugerne kan bare gøre, som de plejer, og derfor har produktet så nemt ved at slå an og bliver jo også nærmest revet væk, siger han.

Plantebaserede produkter er blevet ikke blot let tilgængelige, men også prismæssigt venlige for masseforbrugerne, og derfor er produkterne ikke længere blot forbeholdt en bestemt kundegruppe.

- Derfor ser vi for alvor en nedgang i forbruget af rødt kød nu, og den tendens, tror jeg, vil fortsætte, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Se bare Kina, som har bestemt, at landets forbrug af rødt kød skal halveres - det er for alvor noget, der kan mærkes.

- Er vi på vej til en verden helt uden kød?

- Nej, det tror jeg alligevel er urealistisk. Allerede i 2019 og 2020 er man klar med laboratoriedyrket kød - det har virkelig rykket sig de senere år. I teorien behøver man bare en enkelt ko i hvert land, så tager man en biopsi fra den til at dyrke kød fra - tænk, hvad det vil betyde for miljøet og for dyrevelfærd. Prisen er stadig høj, men er dog godt på vej nedad nu. Spørgsmålet er så bare, om forbrugerne vil have den slags kød i fremtiden. Det bliver spændende at følge, lyder det fra Flemming Birch.