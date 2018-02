Pladespillere starter ved 2500 kr. - og slutter ved en kvart million

Gode råd når du køber en pladespiller

Her er seks gode råd fra Claus Rasmussen om køb af pladespiller:1) 2000-3000 kr. er bundgrænsen. De billigere pladespillere er simpelthen ikke pengene værd og yder ikke lyden retfærdighed.



Derfor: Hvis du ikke er parat til at bruge 2000-3000 kr., så lad være. For du taber hurtigt interessen for musikken. Brug hellere pengene på at købe et godt Spotify-abonnement.



2) Anlægget, pladespilleren skal kobles sammen med, er vigtigt. Forstærker og højttaler skal være af en kvalitet, der lever op til pladespilleren.



3) Du skal også sikre dig, at forstærkeren har en indgang til en pladespiller. I årene, hvor vinylpladerne var ude, blev mange forstærkere fremstillet uden en sådan indgang. Problemet kan løses via en lille boks eller en pladespiller med den nødvendige teknik indbygget, og det kan også lade sig gøre at forbinde en pladespiller med en bluetooth-højttaler, men du skal vide, hvad du gør.



4) Køb en pladespiller med en arm med standard-montering af pickup'en. Det giver dig frit valg, hvis du ønsker at skifte til en anden pickup. Hvis du vælger en arm med en speciel montering, er du bundet til fremover at bruge pickup'erne fra denne fabrikant.



5) Overvej nøje, om du vil købe en pladespiller med automatik. Nogle vil have en pladespiller, hvor man trykker på en knap - og så går resten af sig selv. Men i langt de fleste tilfælde skal du lade være. Automatikken er dyr, og for at holde prisen på pladespilleren nede vælger nogle fabrikanter at slække på lyden. Derfor er det bedre at droppe automatikken og i stedet få bedre lyd for pengene.



6) Husk, at det er med pickup'er som med bremser i en bil: De bliver slidt, og nålen skal med mellemrum skiftes. En typisk nål kan spille 2000-3000 timer, hvis du sørger for at holde pladerne rene. Og vent ikke for længe med at skifte nålen. En slidt nål ødelægger pladerne, og da en ny nål til de billigere pickup'er kun koster fra 300 kr., kan det ikke betale sig at tage chancer.