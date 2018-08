Péter Nádas kæmpeværk: Det er fornem litteratur - men også hårdt arbejde

Péter Nádas - hans chancer for at få Nobelprisen er givetvis steget efter udgivelsen af trilogien ?Parallelle historier?.

Péter Nádas sætter punktum for trilogien "Parallelle historier" og viser endnu en gang en nærmest foruroligende psykologisk indsigt.

Bøger: Så er spændingen udløst. Den ungarske forfatter Péter Nádas' trilogi om Europa i det 20. århundrede - "Parallelle historier" - er afsluttet. Tredje bind, en murstensroman, som vi anmeldere heldigvis har haft nogle dage til at læse, udkom fredag. Den både breder sig og rager op over de fleste af tidens romaner. Men uanset hvor stor en tænker og forfatter Nádas er, vil det være passende at starte anmeldelsen af hans seneste bog med en advarsel. Det er nemlig ikke nogen entydig nydelse at læse romanen. Tværtimod. Hist og her er man ved at brække sig - andre steder bliver man uendelig træt af strømmen af tanker, som Nádas forsyner sine hovedpersoner med. Og endelig kommer man på hårdt arbejde. At læse Péter Nádas er som at krydse en flod ved at springe fra isflage til isflage. For Nádas springer fra det ene hoved til det andet. Fra den ene begivenhed til den næste - uden at give læserne et praj. Han bevæger sig frit i forhold til begreber som rum og tid. Det kræver vilje og koncentration at læse Nádas. Han er ikke en forfatter, man læser afslappet efter en travl dag. Han er heller ikke en forfatter, der fremmer læserens humør endsige glæde over mennesker. Nádas som forfatter er en udfordring - langt mere end han er en nydelse. Og så er han alligevel - hvor mærkeligt det end lyder - en fornøjelse. Det er der kun én forklaring på: Péter Nádas er en stor kunstner.

Europa og mennesket Da Nadas for tre år siden bebudede "Parallelle historier", sagde han om trilogien, at han ville skildre livet i Europa i det dramatiske og turbulente 20. århundrede. Han sagde også, at det ville ske ved at fortælle historien gennem to familier, én fra Budapest i Ungarn, en fra den tyske hovedstad Berlin. Det har Nádas også gjort. Men på en ganske særlig måde. I den første roman, "Den tavse provins", er den røde tråd tydeligst at få øje på. I den anden bog, "I nattens mørke dyb" og også nu i det afsluttende værk "Frihedens åndedrag" er det historiske element i fortællingerne droslet ned. Og mere og mere af handlingen foregår i personernes sind - i deres hoveder. "Frihedens åndedrag" foregår i Europa efter Anden Verdenskrigs afslutning. Netop fordi Budapest og Berlin spiller så fremtrædende roller, udgør bogens et portræt - om end indirekte - af det forkrøblede Europa, der kom frem fra asken efter krigsafslutningen. Ikke alene et Østeuropa, hvor mennesker blev holdt i snor, men også en form for diktatur, der ikke alene var politisk styret, men i høj grad også styret af primitiv magtmisbrug. I "Frihedens åndedrag" skildres en scene, hvor politiet stormer et offentligt toilet, hvor en flok homoseksuelle mænd mødes. Det er hæslig læsning. Dels fordi Nádas leverer en kvalmende skildring af det, der foregår - dels fordi politiets brutalitet over for mennesker, der ikke har gjort andet end at udleve deres seksualitet, er rystende. Det var en del af Europa - efter krigen. Nádas trækker så linjerne frem til murens fald og til et - forhåbentligt - mere menneskeligt samfund. Men det er ikke sikkert. Der spores ikke megen optimisme i forfatterens syn. Hans afslutning er i bedste fald melankolsk, men kan med lige så megen ret tolkes som negativ. Mennesket er ikke godt. Mennesket er et dyr, et rovdyr. Og misbrug af andre er en del af livet, så naturligt som at trække vejret - eller spise et måltid. Reelt er det formodentlig det, Nádas vil fortælle med sin store trilogi. En historie om Europa i det 20. århundrede! Tjae, men Europa er blot et bagtæppe, en kulisse, for hovedhistorien, der handler om mennesker. "Parallelle historier" er først og fremmet en trilogi om mennesker, om lyst og begær, om ambitioner, om magt, om frygt, om kærlighed - og ikke mindst om erotik. Ofte udtrykt i en så kontant og saftig form, at ordet pornografi virker meget præcist.