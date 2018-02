Paul McCartney banede vejen for plantefars

Hanne Harbo er ekspert på vores madvaner. Vegansk pålæg boomer sammen med plantefars, gårdbutikker er hippe. Men glem alt om insekter i køledisken.

Du kommer til at spise mindre kød i 2018, og du kan takke Paul McCartney for det. Den gamle beatle lagde for ni år siden grunden til danskernes interesse for plantefars, vegansk pålæg og kunsten at koge en portion kikærter. Vi bliver ikke alle sammen vegetarer som Paul McCartney, men vi bliver alle flexitarer med en dag eller to om ugen uden kød. Ifølge Hanne Harbo bliver 2018 året, hvor plantefars og veganske produkter for alvor ryger ned i vores indkøbskurve. Hanne Harbo har titel af strategic food planner på innovations- og kommunikationsbureauet Nørgård Mikkelsen i Odense og rådgiver nogle af de største fødevarevirksomheder i Danmark om, hvordan vi lægger vores penge i Netto, Superbrugsen og 7-Eleven. Hun har netop udgivet en bog om strømningerne omkring fødevarer og måltider - "Food Trends 2018" - og bogen er nomineret i kategorien erhvervsbøger i den internationale konkurrence Gourmand Awards i Kina i maj og rammer desuden bogmessen i Frankfurt til efteråret. - Når det er muligt at skrive en omfattende bog om Food Trends, skyldes det, at Nørgård Mikkelsen er en virksomhed med mange specialister, som altid har haft fokus på fødevarer. Jeg håber, at bogen også kan inspirere dem, der producerer fødevarer til dig og mig som forbrugere, siger Hanne Harbo.

Kort om Hanne Harbo Hanne Harbo er partner og strategic food planner ved Nørgård Mikkelsen, uddannet fra Syddansk Universitet og har 28 års erfaring med fødevarer. Innovations- og kommunikationsbureauet arbejder eksempelvis med burgerkæden Sunset Boulevard, lam fra Wales, Rynkeby og Linie Aquavit.

De svære kikærter En af de største tendenser i 2018 er ifølge Hanne Harbo flexican food som for eksempel den plantefars, Dansk Supermarked lancerede først i januar. Plantefarsen fra Naturli' blev revet væk i Bilka, Føtex og Netto, og Coop og Løgismose har lanceret tilsvarende klimavenlige produkter for at være med på bølgen. - Flexican food handler om at spise mere grønt og mindre, men bedre kød, og vi bliver alle flexitarer. Paul McCartney startede bølgen i 2009 i England, og det kunne ikke undgå at blive stort med ham i spidsen. Nu kommer det væltende herhjemme, for mere grønt og mindre kød giver god mening for klimaet, vores kroppe og for dyrene, fortæller Hanne Harbo. Tulip er en af de største producenter af kød i Danmark og har lanceret et vegansk produkt, så forbrugerne kan spise pålæg baseret på peberfrugter, og mange af de nye produkter ligner det, vi kender i forvejen. Det giver god mening for både producent og forbruger, når et produkt af kokosolie og planter både ligner og smager som hakket oksekød. - Linser, bønner og kikærter ligger langt væk fra mange af os, og plantefarsen kan derfor blive en anledning til at spise mere grønt i stedet for kød, siger Hanne Harbo.

Kvinderne bestemmer Kvinder og børn trækker spisekortet i en grønnere og mere klimavenlig retning godt hjulpet af offentlige kantiner som på Rigshospitalet i København, hvor medarbejderne bliver introduceret til salater, kikærter og bønner på de kødfrie mandage. - Jeg holder ofte oplæg, og hver gang sidder mændene nede bagved med korslagte arme og øffer. Men de bestemmer jo ikke. Kvinderne lister mere grønt ind i husholdningen, og børnene bliver bevidste om at spise grønt i skolen gennem faget madkundskab. Jeg har en kunde, hvis 13-årige datter laver vegetarisk mad en dag om ugen, siger Hanne Harbo. Mange af de traditionelle fødevarer - kød, brød og mælk - er under pres i Danmark, og derfor efterspørger forbrugerne nye produkter som erstatning. Mejeriforeningen har lanceret en kampagne for at få danskerne til at spise mere ost, og de unge spiser meget mindre ost og drikker mindre mælk end ældre generationer. Fra fokusgrupperne ved Hanne Harbo hvorfor, og det begyndte i 2007. - Bogen "Kernesund familie" startede bevægelsen og skældte ud på mælk, mel og sukker uden videnskabelig baggrund. Folk kan stadig huske den kernesunde familie, som har skubbet til bølgen af selv-diagnostikere, som siger "mit barn kan ikke tåle mælk, men lægen tror ikke på det", forklarer Hanne Harbo.

Mad som medicin En anden trend har Hanne Harbo døbt medicine food. Mad, som kan noget i forhold til sundhed. Gurkemeje taget over efter ingefær som et krydderi, der i tilhængernes opfattelse skaffe os af med betændelsestilstande i kroppen. Knap halvdelen af befolkningen går ikke op i egen sundhed. Men resten er optaget af at spise sig til et bedre helbred, og hele 61 procent af os er særligt interesserede i, hvad maden ikke indeholder. - Vi googler og læser i magasiner om funktionelle grøntsager, og vi er blevet mast af sundhedsbudskaber, så vi begynder at lever efter en overbevisning om, at blåbær og ingefær gør noget særligt for os. Gurkemeje er en tendens, fordi det hedder sig at det er anti-inflammatorisk. At man får mindre betændelse i kroppen og bliver bedre til at tænke. Og meget af det er helt sikkert rigtigt, men om der er dokumentation nok for det, er spørgsmålet, siger Hanne Harbo.