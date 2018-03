Oscarshow: Da Frances McDormand fik kvinderne op af plyssæderne

1. Hvad skete der?

Da skuespiller Frances McDormand natten til mandag gik på scenen for at modtage en Oscar for årets bedste kvindelige hovedrolle, satte hun statuetten på gulvet, skar igennem glimmeret og brugte sin taletid aktivistisk.

Hun opfordrede samtlige kvindelige nominerede i alle kategorier til at rejse sig op sammen med hende for at vise verden og filmindustrien, hvor stor en kvindelig talentmasse, der er. Hun opfordrede Meryl Streep til at rejse sig først, for så skulle alle andre nok følge med.

Det gjorde de. Og skabte årets "oscar moment".