Opskrift: Grillede auberginer får et pift af kærnemælk

Ingredienser (fire personer):

To store auberginer, olivenolie, citrontimianblade plus kviste til pynt, et granatæble, en teskefuld za'atar (krydderiblanding fra Mellemøsten) plus salt og peber.

Sauce: Halvanden dl kærnemælk, 100 gram græsk yoghurt, halvanden spiseskefuld olivenolie plus ekstra til dryp, et fed knust hvidløg og lidt salt.

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 200 grader, flæk auberginerne og rids et rudemønster i hver halvdel uden at bryde skindet, pensl fladen med rigeligt olie. Drys med timian, salt og peber og bag eller gril dem møre og gyldenbrune.

I mellemtiden har du flækket granatæblet og banket kerner ud ved at holde halvkuglen over en skål og slå på skallen med en træske, kærnemælk og yoghurt røres med krydderierne og saucen stilles koldt. Hæld saucen over de kølige auberginer, drys med za'atar og masser af granatæblekerner og pynt med timian og et skvæt olie. Za'atar er en blanding af oregano, timian, basilikum, merian og citron, hvis man vil mikse noget tilsvarende selv.