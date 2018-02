Opskrift: Biksemad på den nordafrikanske måde

Ingredienser til shakshuka (fire personer):

En halv teske spidskommenfrø, 1,75 deciliter olivenolie, to store løg i skiver, to røde og to gule peberfrugter i strimler, fire teskefulde muscovado-sukker, to laurbærblade, hakket timian fra seks kviste, to spiseskefulde hakket persille og ditto koriander foruden ekstra som pynt - og spar ikke på det. Seks modne, groft hakkede tomater, safrantråde, cayennepeber, vand og otte øko-æg plus salt og peber.

Sådan gør du:

Rist spidskommenfrø på en hed, tør pande i to minutter, tilsæt olie og løg og sauter i nogle minutter, inden du kommer peberfrugter, sukker og krydderier på og steg til det hele får farve. Put tomater, safran og cayennepeber på sammen med salt og peber, skru ned og lad simre i nogen tid til en pastasauce-konsistens. Spæd til med vand om nødvendigt, det gjorde jeg nu ikke, tomaterne havde rigeligt!

Fjern laurbærbladene og lav fordybninger og slå et æg ud i hver. Krydr med salt og peber og lad simre under låg, til æggene akkurat er faste. Server med koriander på toppen. Spis hvidt brød til.