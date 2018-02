Ole Thestrup kunne lave det almindelige menneske til guld

Nekrolog: - Alt hvad der kommer ud af kæften på Ole Thestrup er guld! Sådan sagde skuespilleren Nikolaj Lie Kaas til Ekstra Bladet den 1. juli 2014 om skuespilleren Ole Thestrup, der døde natten til i går, 69 år.

Søndag den 10. september 2017 stod han dybt bevæget på Folketeatrets scene i København i sit fineste puds, men med et skaldet hoved. Det var en af konsekvenserne af et intenst kemoforløb efter at have fået konstateret en aggressiv lungekræft i foråret 2017.

På Folketeatrets scene modtog Thestrup den ene af de to hovedpriser ved den årlige uddeling af Lauritzen-prisen. Begrundelsen blev fremsat af komitemedlemmet Me Lund:

- Midt i vores fesne korrekthedskultur, hvor metervaren er et ideal, og hvor alle stræber efter de samme hoftemål og det samme udnivellerede geografisk hjemløse sprog, står Ole Thestrup fast på sin egenart. Lauritzen-prisen til Ole Thestrup er således at opfatte som en slags pris i stil med den Æres-Oscar kollegaen John Wayne fik i 1979 for sin livslange og betydningsfulde karriere i amerikansk film. Også han var kræftsyg, men døde et halvt års tid efter.

Lige så er det nu gået med Ole Thestrup, der ville have fyldt 70 år den 12. marts.

Det er ikke småting, han har gennemlevet - og er kommet ud på den anden side med. Som Ole Thestrup selv har udtrykt det, så var det måske den megen modgang og generelle livserfaring, der gjorde ham den til den enestående skuespiller, han var.

Ole Thestrup havde en tryg og glad barndom på Djursland, hvor han tidligt kom i gang med at spille guitar og deltage i skolekomedier, for i hjemmet var musik en del af dagligdagen. Herefter fulgte en uddannelse fra Aarhus Teater og indgangen til film og TV og københavnske teatre og revyer. Sliddet med de mange succeser og de medfølgende mange turneer på landevejene befordrede en tidlig præstationsangst, for tingene skulle altid være 100 procent i orden, og han sagde aldrig nej til et engagement.

Kombineret med en udtrykt generthed over for kvinder sled livet på Thestrup og medførte et tidligt opstået tobaks- og spiritusmisbrug, som senere blev suppleret med et storstilet pillemisbrug. Det gav bl.a. genlyd i medierne med den berømte flyvemaskinesag i 1988, hvor en jumbojet måtte nødlande i Toronto i Canada med en ustyrlig Ole Thestrup, der blev sat i fængsel i halvanden måned. Desuden bød nedturen på mødet med en betonmur i bil i 1998 - og den endelige og afgørende afrusning via en Minnesotakur samme år. Han har selv beskrevet denne omskiftelige livsrejse i selvbiografien "Min lange rejse hjem" fra 2009.

Under overskriften "Ole er Gud" bragte Ekstra Bladet i 2014 en artikel i forbindelse med optagelsen af Anders Thomas Jensens film "Mænd & høns" på Fyn.

En dag, hvor Ole Thestrup ikke var til stede ved læseprøverne, prøvede de andre skuespillere på skift at læse Thestrups replikker. Det mangeårige samarbejde med Thestrup lærte dem hurtigt, at det kun var Thestrup, der virkede troværdigt overbevisende med replikkerne, så situationen blev først reddet, da Thestrup selv kom.

Komikeren Andreas Bo har prøvet det i sine onemanshows, og i hans karikatur bliver det tydeligt, hvad det er, der har karakteriseret Thestrups fremtræden - en kraftig ansigtsmimik, men lige så meget den østjyske accent, som har noget troværdigt autentisk over sig. Desuden er det talestrømmen, der er helt nede på jorden med billeder, der er til at se for sig.

Thestrup sagde tingene lige ud, så de var til at forstå, og det er også det, man oplever, når Thestrup har optrådt som sig selv på TV. Thestrup selv og hans karakterroller var på mange måder smeltet sammen, og det har gjort ham troværdige som skuespiller. Så når vi har set Ole Thestrup i revyer, store teaterroller, film og serier som "Borgen", "En stor familie", "Busters verden", "Badehotellet" og børneserierne "Pendlerkids" og "Trafikdengsen", så har Thestrups fortolkning været unik, og vi genkender karakteren med det samme fra det virkelige liv. Der er intet kunstlet over replikkerne. Sådan taler en type som Ole Thestrup.

Typerne har oftest været den lille mand på gulvet. Den midaldrende, let korpulente danske mand med det tynde røde hår og det iltre temperament. Ham er der mange af. Derfor har også reklamebranchen brugt Thestrup til at reklamere for VVS- og tømrerarbejde, salg af træpiller, skadedyrsbekæmpelse - men såmænd også om årsopgørelsen fra Skat i 1985 og om Post Danmark.

Thestrup har også haft mere seriøse filmroller, som i en elevfilm fra Tønder Kulturskole fra 2017 med titlen "Landet" om fremmedhad, og senere i 2017 i en kampagnefilm om, at unge skal holde sig fra tobaksrygning. Også her var Thestrup altid troværdig og ægte.

Som Ole Thestrup selv sagde til DR i forbindelse med sit 40 års jubilæum i 2016.

- Samhørighed med publikum er som en orgasme!

Den oplevelse er desværre noget, vi må genfinde i de film, han medvirkede i.