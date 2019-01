Ny forfatter: Omskæringen har mange sider

"Jeg er blevet omskåret mange gange. Skåret i med metaforiske knive ... .... Hver gang jeg eller andre har truffet et afgørende valg, der har ændret min form, min identitet og min karakter".

Sådan fortæller Baraka, hovedpersonen i romanen "Et andet menneske, et andet liv" om ikke blot den fysiske omskæring, hun som stort barn gennemgår i sit underliv, men også om de forandringer og tilpasninger, hun må igennem i sit voksne liv - blandt andet som flygtning i Danmark.

Den fysiske omskæring slukker ikke Baraks evne til lyst og nydelse, og sex fylder derfor en del i romanen, side om side med de menneskelige omkostninger ved at være forfulgt, flygtning og fremmed.

Baraka er både tæt på og langt fra sin opfinder, den nyslåede forfatter Sofie Jama, der som flygtning kom til Danmark som 14-årig.

- Jeg kender ikke personligt noget til fysisk omskæring, heldigvis, men jeg har været omgivet af omskårne kvinder og hørt deres historier. At de for eksempel har et sexliv, og det er underbelyst i litteraturen. Der findes kun nogle selvbiografier om, hvor rædselsfuldt det har været, men virkeligheden rummer også det modsatte. Jeg går ikke ind for omskæringer - tværtimod. Men når der nu er nogle derude, som på trods af indgrebet har et sexliv, vil jeg gerne fortælle om det. Også for at underholde og give læserne en "andethed", som de ikke kendte i forvejen.

Modsat har Sofie Jama fornemmet Barakas baggrund, fordi hun som barn har gået ad de samme nomaderuter i Somalia, hvor "tankestrømme ikke konstant afbrydes eller omdirigeres af nyhedsindustriens angstfremkaldende updates, Facebooks og Twitters selviscenesættelse og e-mails med bekymringer og deadlines. De tanker og følelser, der vokser ud af disse landskaber i selskab med kvæget, er hjertets mest langstrakte og dvælende urmanifestationer".

I romanen følger vi ikke blot Baraka, men også en jødisk kvinde i tiden fra anden verdenskrig til i dag og en nutidig stor dreng fra Syrien.

Alle tre udsættes for voldsomme og fornedrende hændelser, og fælles for dem er, at de ender som flygtninge, at deres skæbner fletter sig, og at de må forsøge at tilpasse sig - billedligt talt omskære sig til en ny verden.

- Jeg håber, at læserne vil føle empati, inderlighed og indlevelse, så de kan genkende sig selv i hovedpersonerne. At romanen kan hjælpe til en større forståelse af flygtninges desperation og smerte, men også vise, at flygtninge som alle andre er forskellige, siger Sofie Jama.