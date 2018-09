Ny bog skuffer Mariager: Langt over 400 sider for at få et spørgsmålstegn

Stefan Ahnhem lever ikke op til sig selv i den nye krimi "Motiv X" - der er gået for meget tv-drama i fortællerformen.

Bøger: Nu og da er afstanden mellem det sublime og det ordinære forbløffende lille. Det sublime kræver, at der voves. At der satses. Det sublime fordrer en særlig styrke og kræver et talent. Men hvis satsningen bliver for voldsom, hvis den særlige styrke ikke slår til, så blegner talentet og bliver ordinært. Det er desværre sket for den svenske forfatter Stefan Ahnhem i den nye krimi "Motiv X". Det er Ahnhems fjerde bog i serien om politimanden Fabian Risk og hans kolleger i det sydsvenske. Og det er klart firkløverets svageste blad. Serien startede i 2014 med "Offer uden ansigt", blev fulgt op i 2015 med "Den niende grav" og i 2017 med "Atten grader minus" - og Ahnhem imponerede med spænding, drama, personskildringer og sprog. Sådan er det ikke med "Motiv X". Den har simpelthen for meget af for lidt. Og det er så pokkers ærgerligt, fordi Ahnhem givetvis med denne bog har været på sporet af en stor, hæsblæsende og spændende krimi. Nu bliver det ved et tilløb, som aldrig når frem til et ordentligt spring. Netop fordi Ahnhem har ladet sig friste til at overdrive satsningen og sin egen særlige styrke. Han har monteret nogle litterære skiver på vægtstangen, som han ikke kan løfte. Denne anmelder har altid hævdet, at det er bedre, når en forfatter vil for meget - i stedet for at ville for lidt. Ahnhems nye roman er et bevis på, at det nu og da er helt skidt at ville for meget.

?Motiv X? - starter godt, men dør undervejs. Pr-foto

Hvor er hovedhistorien? Stefan Ahnhem er ikke alene blandt krimiforfattere, der skaber spænding i romanerne ved at lade læserne følge en hel række dramatiske hændelser, som umiddelbart ikke ser ud til at have noget med hinanden at gøre. Men mod slutningen smelter de så alligevel sammen. De spegede tråde kan knyttes til et solidt tov, der binder romanen sammen. Efterhånden er de mange forskellige historier - indbygget i hovedhistorien - mere en selvfølge end en undtagelse i kriminalromaner. Måske fordi forfatterne derved får mulighed for at skabe et større persongalleri og derved måske kan øge romanens litterære værdi. Måske fordi man kan ramme flere læsere, måske fordi forfatterne tror, de kan øge spændingen i takt med forvirringen. Ja, måske fordi det giver mulighed for flere bibliotekspenge. (Ja, sidetallet betyder noget i afregningen fra bibliotekerne). Men hvad motivet end er, kræver det et særligt talent og en særlig skarphed at skrive på denne måde - og alligevel bevare en vis sammenhæng og klarhed i historien - i forhold til læserne. Stefan Ahnhem plejer at være en mester i denne stil - med de mange handlinger og de mange sceneskift undervejs. I "Operation X" lever han ikke op til sig selv. Der er simpelthen for mange forskellige historier bygget ind i romanen, og reelt er det et spørgsmål om, hvad hovedhistorien i virkeligheden er. Problemet antager faktisk en størrelse, så Ahnhem aldrig får fortalt læserne, hvad forklaringen er i det, der i begyndelsen ligner bogens hovedtema - nemlig en politimands mistanke om, at en kollega er massemorder. Midt under en meget hektisk periode på politistationen roder hovedpersonen Fabian Risk i sin egen kælder med en undersøgelse af en kollega, som han mistænker for massemord - og for bl.a. at have myrdet en anden kollega, der fik mistanke. Fabian Risks mistanke synes begrundet. Men vi får ikke klarhed. Vi har med en krimi at gøre, der efter noget over 400 sider siger farvel til læseren med et spørgsmålstegn. Ja, faktisk med flere. For der er andre løse ender, som Ahnhem ikke binder sammen.