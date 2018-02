Nomas sejre sender gastroturister til København

Gastronomi: Nomas førstepladser i World's 50 Best Restaurants og stjernerne fra Guide Michelin har løftet hovedstaden økonomisk og turistmæssigt. Men det er resultatet af en målrettet indsats fra Wonderful Copenhagen i forhold til internationale trendsettere og guides.

Kommunikationschef Tine Kastrup-Misir fra Wonderful Copenhagen har fokus på Michelin og andre, som kan trække turister til byen.

- Hvordan arbejder I sammen med Guide Michelin? - Det er muligt for alle at sende input til guiden, og vi sender dem naturligvis oplysninger om nyheder inden for restauranter og hoteller i hovedstadsområdet, da vi er interesserede i, at guiden har fokus på vores destination, forklarer Tine Kastrup-Misir.- Destination Fyn arbejder på at trække internationale medier til øen for at påvirke Michelin - hvor betydningsfuld har jeres indsats med at få international omtale været i forhold til Michelin? - København har opnået en international styrkeposition inden for gastronomi, og det hænger naturligvis sammen med turisme, da det styrker gastroturismen, som samtidig er en del af grundlaget for restauranterne. Derfor er international synlighed omkring restaurantscenen og gastronomioplevelser afgørende - ikke kun i relation til Michelin, men også i forhold til listen over verdens 50 bedste restauranter og andre toneangivende medier og influencers på området, siger Tine Kastrup-Misir.- Hvor vigtig er Michelin i forhold til øvrig markedsføring, når det gælder om at trække turister til København? - Gastronomi er en ud af flere af hovedstadens kernefortællinger. For det segment, der primært interesserer sig for gastronomi, er anerkendelser som Michelin og The World's 50 Best Restaurants naturligvis vigtige, og de historier bruger vi til at fortælle om destinationen internationalt, siger Tine Kastrup-Misir.- I har et samarbejde med Fyn og Jylland. Hvor meget arbejder I sammen med eksempelvis Aarhus om at trække gastroturister til Danmark? - Vi samarbejder bredt med hele landet om krydstogt, kongresser, storbyturisme og innovation i dansk turisme. I forhold til gastronomi-segmentet giver det også rigtig god mening at kombinere oplevelser på tværs af landet. Hovedstaden som gastronomidestination bliver kun stærkere af, at hele landet bliver styrket på området og omvendt, siger Tine Kastrup-Misir.