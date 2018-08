Det er ved at være 16 år siden, at Niclas Genckel Petersen og Jannik Brandt Thomsen debuterede med albummet "Nik & Jay". De er selvlærte i popmusikkens skole og nyder fortsat at skabe party i provinsen, men det kreative makkerpar stiller kun sjældent op til interview. Avisen Danmark mødte eksklusivt Nik & Jay på Bork Havn Musikfestival i en sen aftentime.

Det kreative makkerpar, der i sin tid mødtes downtown Værløse for at lufte hvert sit skateboard, har lige været på scenen i Det store Koncerttelt i næsten halvanden time.

Det er fredag aften i den sidste time inden midnat. Vi sidder backstage Bork, som man siger her på egnen, hvor der hvert år i starten af august - lige på kanten af Ringkøbing Fjord - bliver skabt en folkefest, der strækker sig over en håndfuld dage.

Jo, det var noget med, hvordan det føles at synge "boing-boing, hendes røv går op og ned som en fjeder" , når man er tæt på de 40. Og måske tænker mere over satsen på et fastforrentet obligationslån end på, hvad indholdet skal være i den næste drink.

Interview: Niclas Genckel Petersen undskylder venligt, men han er altså nødt til lige at afbryde interviewet. For han synes, det ser ud som om, at en af hans to døtre er ved at få noget galt i halsen inde i spiseteltet, hvor de sidder sammen med deres mor.

Nogle gange kan du godt komme til et punkt i dit liv, hvor du har brug for at bedøve alle dine sanser og dit tænkende væsen så meget, at du ikke kan mærke noget. Men det er jo for at komme igennem noget og komme ud på den anden side.

Helt oppe foran scenen står hundredvis af unge presset op mod det stålhegn, der sikrer, at publikum holder sig på behørig afstand af stjernerne. Nogle af pigerne holder sig travlt beskæftiget med at tage billeder på deres iPhone, og så er der alle dem, der blot lader sig forføre, lader sig glide med i strømmen af ord: "Hva' der med dem, ka' de ikk' score chicks? / Så må daddy hellere lære dem nogle tricks...."

Niclas Genckel Petersen voksede op i Værløse med to yngre brødre - Jannik Brandt Thomsen voksede op som den ældste af fire brødre.I karrierens spæde start havde de begge småjob ved siden af det primære med musikken - Niclas har arbejdet som flaskedreng i Irma, mens Jannik har gjort rent i en børnehave og været postbud. Inden, de slog igennem, forsøgte Niclas og Jannik sammen med to andre fyre at komme med i Dansk Melodi Grandprix - deres sang blev nummer 11, og kun ti gik videre til det store tv-show. Da Casper Christensen i vinteren 2002 var vært ved et Zulu Awards show, præsenterede han den ukendte duo "som nogle drenge, der er værd at holde øje med." Nik & Jay har godt 138.000 følgere på Facebook.

Under interviewet står det hurtigt klart, at Niclas Petersen er den mest talende af de to, og han tager gerne ordet:

- Vi er dårlige til at fake , som man siger. Det er ægte følelser, man får. Der har været et lille break på vores tour, da vi ikke spillede i sidste weekend, så vi var ekstra oplagte og ekstra varme.

- Nogle gange er det meget intenst og en form for aktiv meditation. Og nogle gange er det utrolig hårdt, og et sæt kan føles meget langt. Nogle gange er det virkelig morsomt - som her i aften. Vi hyggede os og havde det virkelig grineren. Det var super sjovt.

- For at virke oprigtigt kan det kun være oprigtigt. Og det er det, siger Niclas Petersen og tilføjer:

Han afviser, at det i dag er sværere at synge en sang som "Boing!" - den med " hendes røv går op og ned som en fjeder" - der i 2006 blev præsenteret som anden skæring på albummet "Fresh - Fri - Fly":

- Nej, vi er til stede lige nu og her. Jeg synes, det vil være en sørgelig skæbne at gå og hige efter noget, der var for ti år siden. Der er en grund til, at der er noget, der var før, og der er en grund til, at der er noget, der først er i morgen. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der sker i morgen, siger Niclas Petersen.

I vinteren 2002 blev den ukendte duo præsenteret ved et Zulu Awards-show, og derfra kiggede Nik & Jay sig stort set ikke tilbage. Livet var en fest, og det gav god mening at synge "natten er ung og pigen er smuk". Igen og igen.

"Jeg kan ikke mærke noget"

En fest har det med at slutte. Og det gjorde den i august 2009 for Nik & Jay. I hvert fald for en stund - efter et ellers vellykket show foran en massiv folkemængde på Danmarks næststørste festival i Skanderborg.

I en større artikel fra oktober 2011 i magasinet Euroman beskriver journalist Jonas Langvad Nilsson, hvordan Nik & Jay omme backstage efter koncerten bare står og kigger tomt ud i luften. Én af dem siger, at "jeg kan ikke mærke noget."

Den aften gør de to venner noget, de aldrig har gjort før i karrieren. De tager hjem, hedder det i Euroman-fortællingen.

Jannik Thomsen erindrer det her ni år senere:

- Det vil ske på et eller andet tidspunkt i livet, at du bare ikke kan mærke ting. Man kan ikke bare sådan jagte alt muligt og have det godt hele tiden. Det kan man ikke styre. Man kan ikke bare bestemme som menneske, at nu vil jeg have det godt og være lykkelig. Det kan man jo ikke, siger han og uddyber:

- Det var i en periode, hvor vi var havnet i to forskellige situationer - med det til fælles, at vi følte, at vi ikke kunne stå på den scene den aften. Det var rigtig, rigtig svært, for der var 40.000 mennesker, der følte rigtig meget for musikken. Og det var ikke fordi, vi gik ind og fakede eller noget, for da det først kørte, så var vi jo bare i det. Men bagefter: shit! Jeg mærkede det ikke på den måde, det skulle mærkes.

Og så var det på tide at vende blikket bort og trække stikket:

- For at finde ud af, hvad fanden der så skulle ske derfra. For sådan dér måtte det ikke være. Man kan ikke være lige lykkelig på scenen hver gang, og man kan ikke føle det lige meget hver gang. Men hvis det bliver, som det var dér i 2009, så er det på tide at stå af og ikke bare køre videre, pointerer Jannik Thomsen.