Netflix åbner døren til intim Bruce på Broadway

Efter 236 udsolgte shows siden oktober sidste år optræder den amerikanske sanger i dag, lørdag, for sidste gang på Walter Kerr Theatre i New York. Allerede fra søndag kan alle, der ikke fik billet til "Springsteen on Broadway" og et af de 960 røde veloursæder i teatret, se med, når Netflix streamer showet.

Musiklegende: I aften bukker den amerikanske sanger og sangskriver Bruce Springsteen for sidste gang og takker publikum i det lille Walter Kerr Theatre på 48. gade få meter fra Broadway og byens berømte musicalområde.

Siden oktober sidste år har 69-årige Springsteen fem aftener om ugen fremført et (næsten) fastlagt soloshow under overskriften "Springsteen On Broadway", som er bygget op om biografien "Born To Run", som han selv har skrevet og udgav i efteråret 2016. I det lille teater med plads til 960 gæster har han fortalt historierne om faderen Douglas, moderen Adele, musikken og hans berømte E Street Band. Han har læst op af biografien og sunget et dusin centrale sange på guitar og klaver fra det bagkatalog fra de sidste seks årtier, som samlet set fortæller hans historie.

Broadway-showet er et intimt indblik i den rejse og en unik mulighed for at komme helt tæt på verdensstjernen, som ikke har optrådt i så små rammer siden starten af karrieren i begyndelsen af 70'erne. Det har trukket masser af fans til fra USA og resten af verden. Der har været så meget rift om billetterne, at alle 236 shows har været udsolgt til trods for officielle priser på op til 850 dollars. Der blev indført et særligt fan-baseret system med lotteri og lukket adgang, men det har ikke forhindret sortbørspriser på 10 og 20 gange de officielle priser.