Når en nobelpristager fortæller foran kaminen

Johannes V. Jensens himmerlandshistorier er og bliver et stort neonskilt over ægte fortællerkunst - og glæde. Nu er historierne kommet i en ny, smuk to-binds udgave.

Bøger: Sand klasse har sit eget mærke. Og selv mennesker, som ikke ved noget om det, en mester beskæftiger sig med, kan fornemme, at de står over for noget særligt. Sådan er det med van Goghs malerier. Sådan er det med Leonard Cohens sange. Sådan er det med Messis fodboldspil. Sådan var og er det med Johannes V. Jensens forfatterskab. Storheden kan mærkes.

Dyrlægesønnen fra Farsø i Himmerland er én af tre danske forfattere, der gennem årene har modtaget verdens højeste anerkendelse i litteratur, Nobelprisen. Karl Gjellerup og Henrik Pontoppidan er de andre. De delte prisen i 1917. Johannes V. Jensen blev tildelt prisen i 1944. "Kongens fald" var et indlysende argument for at hylde Johannes V. Jensen. Men i praksis havde han sparet op til prisen via mange års blændende forfatterskab - og noget af det, der talte med, var noget af det første, Jensen udgav i bogform - nemlig hans himmerlandshistorier.

Han udgav tre bind med historier fra Himmerland. Det skete tidligt i forfatterskabet, i perioden 1898 til 1910. Historierne er blevet kaldt ægte hjemstavnslitteratur og lokalhistorie. Begge dele er rigtigt. Men for at være helt præcis i skildringen af himmerlandshistorierne skal man lige tilføje et par ord: Fortællerkunst i verdensklasse. For Johannes V. Jensen skrev hjemstavnens fortællinger op på den øverste hylde.

Det var med beretningerne om folk og fæ under den høje himmel over det ret flade Himmerland, at Johannes V. Jensen med ét trådte ind på den store, litterære scene, hvor han derefter befandt sig resten af livet. Og nu er disse vidunderlige historier kommet i en enkel og smuk to-binds udgave udsendt af Gyldendal i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Værket rummer alle Johannes V. Jensens himmerlandshistorier, en fin oversigt over Johannes V. Jensens samlede og store litterære produktion, et stort notemateriale og et oplysende, interessant efterskrift af Per Dahl og Aage Jørgensen. Det er en udgivelse, der gør Johannes V. Jensen ære - og et par bøger alle danskere med smag for både god litteratur og gode historier vil få glæde af.